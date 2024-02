Los que militan en Europa, como Lapadula o Tapia llegarán activos, al igual que Quispe en México; y Advíncula y Reyna en Argentina. El único que estaría recién arrancado sería Pedro Gallese, dado que la MLS comenzará este fin de semana. Todos ellos tienen aún tiempo para llegar con el mayor rodaje posible hasta la primera convocatoria de Fossati, la cual se daría la primera semana de marzo y entre sus planes está citar entre 26 a 28 jugadores. Mientras que a partir del 10 de marzo, empezará los trabajos con los convocados del torneo local.

Los principales que militan en el extranjero

Pedro Gallese

Pedro Gallese es uno de los pocos de la selección que recién verá actividad este año, debido a que la MLS recién arranca su temporada el fin de semana. Este miércoles, comenzará su 2024 con un duelo ante Calvary FC por la Concachampions. Pensando en su convocatoria, el ‘Pulpo’ llegará como mínimo con cinco partidos con Orlando City (cuatro por liga, una de vuelta por Concachampions).

Números de Pedro Gallese este año Partidos Minutos Orlando City 1 90′

Renato Tapia

Renato Tapia vive un presente distinto que el de hace un par de meses con Rafa Benítez. Hoy por hoy, el ‘Cabezón’ es un fijo en Celta de Vigo y hasta ha tenido la posibilidad de ser capitán del equipo. Tan solo el mes pasado, fue elegido el mejor jugador de su club, gracias al respaldo de la afición celeste en una votación en la que superó a Tasos Douvikas y Vicente Guaita. Llegará con ritmo de La Liga.

Números de Renato Tapia este año Partidos Minutos Goles Asistencias Celta de Vigo 7 608′ - -

Piero Quispe

Piero Quispe llegó como uno de los refuerzos de Pumas UNAM para el Clausura MX y poco a poco empezó a tener protagonismo. Arrancó acumulando minutos desde el banco y hoy en día ya se ganó un puesto en el mediocampo. El volante ya lleva seis partidos al hilo como titular y contribuye con su juego a la elaboración del ataque universitario.

Números de Piero Quispe este año Partidos Minutos Goles Asistencias Pumas 7 519′ - -

Gianluca Lapadula

Lapadula no está pasando por su mejor momento en Italia y no por un tema futbolístico, sino por las lesiones que le han cortado ritmo. Luego de su operación el año pasado, ‘Lapa’ regresó a los campos, pero a inicio de año se fracturó la nariz, volviendo a perder terreno en el equipo titular. Ahora, el ítalo-peruano está retomando de a pocos a la actividad. Eso sí, aún no se estrena con gol este año.

Números de Gianluca Lapadula este año Partidos Minutos Goles Asistencias Cagliari 5 274′ - -

Bryan Reyna

El extremo nacional llegó a Córdoba en este mercado de pases, proveniente de Alianza Lima, y rápidamente se ganó un puesto en el equipo titular. Su desequilibrio y velocidad dejó encantados a los hinchas del ‘Pirata’ y hace poco marcó su primer gol con su equipo argentino en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Números de Bryan Reyna este año Partidos Minutos Goles Asistencias Belgrano 5 333′ 1 1

Alexander Callens

El defensa nacional ha comenzado su año de la mejor manera a nivel de clubes con el AEK Atenas de Grecia. Callens ha sido titular en todos sus partidos y ha completado todos los minutos de juego. No solo eso, el zaguero peruano también ya se estrenó con gol.

Números de Alexander Callens este año Partidos Minutos Goles Asistencias AEK Atenas 8 720′ 1 -

Luis Advíncula

El ‘Rayo’ es uno de los jugadores referentes de este Boca Juniors, hace poco cumplió 100 partidos con la camiseta azul y dorada, y los hinchas reconocen el esfuerzo que Advíncula realiza. Este año, ha jugado todos los partidos posibles y, salvo el último juego donde estuvo en el campo 85′, en el resto de compromisos jugó todos los minutos.

Números de Luis Advíncula este año Partidos Minutos Goles Asistencias Boca Juniors 6 535′ - 1

André Carrillo

Más allá de que siga causando polémica el que juegue en la segunda división de Arabia Saudita, la ‘Culebra’ se mantiene activo y jugando todos los partidos con el Al-Qadsiah. Carrillo ha sido titular en todos los compromisos y ya repartió dos asistencias.

Números de André Carrillo este año Partidos Minutos Goles Asistencias Al-Qadsiah 6 493′ - 2

Marcos López

López es de los jugadores que no está teniendo actividad, pero por decisión técnica. En Feyenoord, el lateral nacional ha dejado de alternar en la cancha y solo tiene un par de minutos en el año. El resto de lo que va de temporada, se la ha pasado en la banca, tres veces en la Eredivisie, tres más en la Copa de Países Bajos y una vez más en Europa League.

Números de Marcos López este año Partidos Minutos Goles Asistencias Feyenoord 1 49′ - -





