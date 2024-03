El romance entre Paolo Guerrero y el gol parece no tener fin. A sus 40 años, el delantero sigue demostrando una vigencia inquebrantable, esta vez en la Liga 1 Te Apuesto. Tan solo tres minutos le bastaron para marcar su primer tanto con la camiseta de César Vallejo, en el enfrentamiento contra Cusco FC. Todo empezó con una escapada de Yorleys Mena por la banda derecha, quien no dudó en asistir al delantero nacional, que llegaba desmarcado al corazón del área. Con su calidad característica para enviar el balón a las redes, dejó sin opciones al portero Andy Vidal, cuya estirada fue en vano. Este gol no solo emocionó a los más de 14 mil aficionados que se dieron cita al Estadio Mansiche de Trujillo, sino que también se convirtió en el más rápido que el ‘9′ haya marcado en su debut a nivel de clubes.

En sus 19 años de carrera deportiva, el gol marcado frente al Cusco FC es el más rápido que Paolo Guerrero ha conseguido hasta ahora. Excluyendo su paso por el Avai, donde no logró anotaciones, en los otros siete equipos donde ha dejado su huella, nunca había marcado antes de los tres minutos de juego . Aunque no es la primera vez que marca en su primera presentación, algo que ya había alcanzado con Liga de Quito, Internacional de Porto Alegre y Flamengo, este gol con Vallejo ya se ha grabado en la historia de la carrera del ‘Depredador’. ¿Cuánto demoró Paolo Guerrero en marcar su primer gol? Temporada Club Rival PJ Minutos en total 2024 César Vallejo Cusco FC 1 3′ 2023 Liga de Quito Ñublense 1 60′ 2023 Racing San Martín Formosa 3 122′ 2019 Internacional SER Caixas 1 37′ 2015 Flamengo Internacional 1 10′ 2012 Corinthians Botafogo 7 278′ 2006 Hamburgo Bayer Leverkusen 15 527′ 2004 Bayern Munich Hannover 4 140′ Liga de Quito (2023) A pesar de comenzar el año vistiendo la camiseta de Racing, Paolo Guerrero sorprendió a todos con la rescisión de su contrato en Avellaneda y su posterior fichaje por Liga de Quito. Había dudas sobre su capacidad para destacar en el fútbol ecuatoriano, pero demostró rápidamente su valía al marcar un gol crucial para el equipo albo en tan solo una hora de juego . Fue el 3 de agosto de 2023, cuando el cuadro norteño visitaba a Ñublense de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido estaba igualado hasta que José Quinteros envió un servicio perfecto al corazón del área, donde Guerrero controló magistralmente el balón con el pecho y lo envió al fondo de las redes con toda su calidad. Ese gol no solo contribuyó a la clasificación del equipo a la siguiente fase del torneo, sino que también fue uno de los tres tantos que el peruano anotó durante la conquista de ese título. Racing (2023) La temporada 2022 fue una de las más difíciles en la carrera de Paolo Guerrero. Se unió al Avai, equipo con el cual terminó descendiendo de categoría y no logró marcar goles. Esto llevó a pensar que su carrera estaba llegando a su fin. Sin embargo, una vez más, el delantero nos sorprendió al firmar un contrato con Racing de Argentina. Le costó recuperar su mejor forma física, pero una vez que lo logró, el entonces entrenador Fernando Gago comenzó a brindarle minutos en el campo de juego. Fue en su tercer partido con la ‘Academia’ que pudo mostrar su capacidad goleadora, el 22 de febrero de 2023. Racing estaba ganando 2-1 contra San Martín de Formosa en la Copa Argentina. A falta de tres minutos para el final del encuentro, Matías Rojas ejecutó un excelente tiro libre que fue rechazado por el arquero, y el rebote fue aprovechado por Paolo Guerrero, quien con su instinto goleador abrió su cuenta en el equipo argentino. Internacional (2019) Después de todo el escándalo por el caso de dopaje y de haber luchado contra el tiempo para participar en la Copa Mundial de Rusia 2018, Paolo Guerrero tomó la decisión de cambiar de equipo tras el torneo. Rescindió su contrato con Flamengo, lo que causó nuevamente un gran revuelo en el fútbol brasileño. Sin embargo, apenas una semana después, sufrió un duro golpe cuando el Tribunal Federal de Suiza revocó la medida cautelar que le permitió jugar en el Mundial con la selección nacional. Tuvo que esperar hasta el 6 de abril de 2019 para poder debutar con el Inter. Ese encuentro fue contra el SER Caxias en la vuelta del Campeonato Gaucho. Guerrero solo necesitó 37 minutos para marcar y comenzar a dejar su huella en el equipo de Beira Rio. Flamengo (2015) Tras su polémica salida del Corinthians, donde se había convertido en un ídolo gracias a su capacidad goleadora, incluida la coronación en un Mundial de Clubes, Paolo Guerrero decidió buscar nuevos horizontes en medio de gran controversia. Firmó por Flamengo y su esperado debut llegó el 9 de julio de 2015. Bastaron tan solo 10 minutos en el reloj de juego frente al Internacional de Porto Alegre para que el ‘9′ empezara a escribir su historia con los colores del ‘Mengao’. Fue el argentino Héctor Canteros quien pivotó una pelota al corazón del área local, buscando encontrar a Paolo Guerrero. Como era de esperar, el peruano no desaprovechó la oportunidad, adelantándose a la defensa para definir con toda su clase. Hasta el gol contra el Cusco FC, ese tanto había sido el más rápido que Guerrero había marcado a nivel de clubes. Corinthians (2012) El primer equipo al que Paolo Guerrero se unió después de dejar el fútbol europeo fue el Corinthians. El club brasileño le dio la bienvenida al atacante peruano, una decisión que generó muchas dudas sobre cómo podría adaptarse al fútbol brasileño. Tomó su tiempo encontrar el ritmo en el torneo, pero muchos años después terminó dominándolo a su antojo. Pasaron siete partidos antes de que pudiera marcar su primer gol con el ‘Timao’. De manera similar al gol que anotaría meses después en la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea, aprovechó un rebote en el área para elevarse y marcar de cabeza contra el Botafogo, igualando momentáneamente el marcador en un importante duelo por el campeonato brasileño. Hamburgo (2006) En busca de minutos de juego y consciente de que en el Bayern Munich no tendría muchas oportunidades, Paolo Guerrero se unió al Hamburgo para la temporada 2006. El ‘Dinosaurio’ resultó ser el club en el que más le costó marcar por primera vez. Necesitó un total de 15 partidos y 527 minutos para finalmente romper las redes con esos colores. Durante ese tiempo, participó en tres torneos: la Bundesliga, la Copa de la Liga y la Champions League, hasta que finalmente pudo anotar en el torneo local. Lo hizo en un partido contra el Bayer Leverkusen, ingresando en los últimos 20 minutos de juego y marcando un doblete que aseguró la victoria para su equipo. Bayern Munich (2004) Tuvo que esperar casi dos años después de su llegada a Alemania para poder debutar con el equipo principal del Bayern Munich. Sin embargo, en aquel encuentro no logró marcar. No fue hasta el cuarto partido donde finalmente consiguió anotar su primer tanto como profesional. Esto ocurrió el 6 de noviembre de 2004 contra Hannover en la Bundesliga. El marcador lo había abierto un viejo conocido como Claudio Pizarro, y luego Roy Makaay extendió la diferencia. Paolo Guerrero apareció en el minuto 90 para sellar la goleada y marcar su primer gol en la primera división. ¿Qué otros cracks peruanos también anotaron en su debut en la Liga 1? Al igual que Paolo Guerrero, otros tres futbolistas llegaron con gran expectativa al fútbol peruano y no decepcionaron en su debut en la Liga 1: Juan Manuel Vargas, Jefferson Farfán y Cristian Benavente. Los dos primeros con una extensa trayectoria en el fútbol europeo y un peso importante en la Selección Peruana, mientras que el ‘Chaval’ generó expectativas por su formación en el Real Madrid y su rendimiento en temporadas anteriores en Bélgica. Juan Manuel Vargas El primer fichaje más impactante de los últimos diez años sin duda fue el de Juan Manuel Vargas. Después de una temporada en LaLiga con el Real Betis en 2015/2016, decidió regresar al fútbol peruano y vestir una vez más la camiseta del equipo de sus amores: Universitario de Deportes. En su primer partido, demostró toda su calidad al marcar un golazo en el enfrentamiento contra Sport Huancayo , dejando sin respuesta a Joel Pinto. Fue un bombazo característico de su estilo, marcando su regreso al Monumental de manera memorable. Jefferson Farfán En la temporada 2021, Jefferson Farfán tomó la decisión de volver a vestir la camiseta de Alianza Lima. Durante un torneo disputado a puerta cerrada debido a la pandemia de Covid-19, el experimentado jugador debutó ante Deportivo Municipal en el Estadio Alberto Gallardo. Comenzó el partido en el banquillo de suplentes, pero al ver que el marcador no se movía, Carlos Bustos decidió enviarlo al campo a los 59 minutos para brindarle más peso en el ataque al equipo íntimo. Tan solo 22 minutos después, Ricardo Largos cobró un tiro libre desde lejos, bombeando el balón con precisión para encontrar la cabeza de Farfán, quien con un remate de cabeza casi en picada logró marcar el gol del triunfo con un grito que quedaría grabado en la historia. Cristian Benavente A pesar de que sus experiencias anteriores en Egipto y Bélgica no fueron del todo exitosas, el fichaje de Cristian Benavente fue considerado uno de los más importantes para la temporada 2022. Su debut no tardó en llegar. En la tercera jornada contra Carlos Mannucci, con el marcador 2-1 a favor de los blanquiazules, Carlos Bustos envió al ‘Chaval’ al campo del estadio Alejandro Villanueva. Apenas comenzando el tiempo de descuento, Alianza Lima tuvo un tiro libre a su favor y el jugador formado en el Real Madrid solicitó el balón. La falta fue cobrada desde una posición bastante lejana al área, lo que hacía el disparo más complicado. Sin embargo, Benavente tenía claro lo que quería hacer: tomó la pelota y con un potente y preciso disparo, logró que entrara por el palo derecho de Heredia, quien a pesar de intentar detenerlo, no pudo desviar su trayectoria. Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día. TE PUEDE INTERESAR Mala apuesta y peor replanteo: ¿por qué al once de Restrepo le costó tanto estar a la altura?

Universitario vs. Grupo Chumpitaz: manual para entender la disputa por el caso Piero Quispe

Con la muralla Britos y el desahogo de Dorregaray: el UNO x UNO del triunfazo crema

Sin aire y sin ideas: ¿quién falló, cuántos decepcionaron y quiénes se salvan de la caída en Tarma? VIDEO RECOMENDADO