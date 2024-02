Según informaciones, el tema era de índole familiar, pero no sé sabía con exactitud qué había hecho retroceder en su decisión a Guerrero. Se especuló con un tema de inseguridad ciudadada, por el mal presente del elenco de Roberto Mosquera y hasta de una posible oferta de Alianza Lima; sin embargo, el propio César Acuña, dueño de la ‘UCV’, reveló la delicada razón. “A Paolo [Guerrero] yo lo entiendo. El mismo día que firmó contrato llamaron a amenazar a su mamá. Creo que está meditando, evaluando, es su familia o es el fútbol. No quiere exponerse. Yo haría igual si fuera mi familia. Vamos a conversar con él”, contó.

El delicado momento por el que pasó su mamá es suficiente razón para que Paolo ya no quiera ir a la Vallejo y esté buscando su resolución de contraton. Con ello, el ‘Depredador’ sería uno más de los jugadores que ficharon por un club del torneo local y nunca llegaron a debutar, así como él hay distintos casos, aunque no es muy común se ha repetido en contadas ocasiones. En Depor, hicimos un recuento de los más recientes.

Paolo Guerrero cuando lució la camiseta de César Vallejo. (Foto: prensa UCV)

Casos similares

Roberto Siucho

El caso de Roberto Siucho sería similar al de Paolo. El extremo de 27 años estuvo el año pasado en Universitario de Deportes, salió campeón con el equipo, pero no disputó ningún solo partido, es como si hubiera fichado, pero no hubiera debutado. El ahora jugador de Alianza Atlético de Sullana llegó en marzo del año pasado a Ate en lo que fue su vuelta al club luego de cuatro años, los cuales estuvieron marcados por su renuncia a la nacionalidad peruana y la obtención de la nacionalidad china. Tras ese periplo por Asia, regresó a principio del 2023 para entrenar en calidad de invitado y en marzo se anunció su fichaje.

Siucho tuvo problemas de lesiones desde que llegó a la ‘U’ y arrastró este tema hasta final de año, solo estuvo en la banca de suplentes en dos partidos, uno de Copa Sudamericana (Gimnasia) y otro del torneo local (ADT), y en ninguno sumó minutos. No llegó a debutar con los cremas en la ‘era’ de Jorge Fossati, pero aún así al pertenecer a la plantilla salió campeón la temporada pasada.

Roberto Siucho durante su paso por Universitario en 2023. (Foto: Universitario de Deportes)

Gabriel Achilier

El defensa ecuatoriano es otro de los casos de jugadores que llegaron al país, posaron con una camiseta, pero al final se fueron sin debutar. Antes de que Alianza Lima pierda la categoría a final del 2020, la directiva se adelantó a los hechos y se puso en contacto con Gabriel Achilier para que sea uno de sus refuerzos para la temporada siguiente. El central firmó un preacuerdo por dos años sin imaginar lo que sucedería.

Achilier llegó a Lima días después de que Alianza perdiera ante Sport Huancayo y se consumara, hasta ese momento, el descenso del club. El jugador aseguró que no “tenía en sus planes jugar en segunda”, por lo que estaba con su abogado viendo el tema legal sobre su situación. En medio de esa situación, fue cedido al Orense de su país y semanas después el TAS determinó que los íntimos volvierán a Primera. A fines del 2021, el propio futbolista reveló que se había ilusionado con volver a La Victoria, pero Carlos Bustos no lo tuvo en sus planes. Los blanquiazules le terminaron rescindiendo su contrato y el jugador se fue sin jugar o ser presentado.

Walter Fretes

En 2011, Universitario contrató a Walter Fretes, paraguayo que un año antes había estado en la San Martín. A mediados de dicho año, la directiva de Julio Pacheco le dio un contrato; sin embargo, el mediocampista nunca llegó a debutar. Esto porque su contratación terminó siendo negada por el entonces director crema, Enrique Sánchez, quien aseguró que el guaraní jamás estuvo en sus planes. La respuesta del jugador no se hizo esperar y aseguró que tenía un acuerdo firmado con el entonces presidente del la ‘U’, Julio Pacheco.

Fretes aducía que ya se le adeudaba seis meses de sueldo, pero recién en febrero del 2012, Julio Pacheco lo anunció como flamante fichaje. “Ya está todo arreglado. Fretes tiene contrato y el técnico ya dio el visto bueno. Desde el lunes entrenará con el plantel”, declaraba el presidente crema. Sin embargo, el paraguayo nunca llegó a debutar, por un tema de deudas el vínculo no se cerró y a pesar de que el jugador trataba de mantenerse bien físicamente, su paciencia se agotó. El paraguayo se cansó de esperar y se regresó a su país sin debutar con la ‘U’.

Walter Fretes posando con la camiseta de Universitario. (Difusión)

Mario Leguizamon

Su nombre es muy recordado entre 2006 y 2008, temporadas en las que brilló con la San Martín; sin embargo, sus buenas actuaciones serían borradas por él mismo luego de agredir verbalmente a la jueza Silvia Reyes. La falta le trajo consecuencias como la rescisión de su contrato y poco o nada se sabría de él hasta 2010, cuando volvió para desfilar por equipos, como José Gálvez, César Vallejo, pero no fue en 2013 que su suerte parecía cambiar cuando fichó por Universitario.

Sin embargo, el urugayo se fue sin debutar ni sumar un solo minuto oficial. En una entrevista con Infobae en 2023, ‘Lisurita’ dio detalles de su accidentada etapa y las razones por las que no llegó a jugar. “En Universitario no me fue bien, tuve mala suerte, porque a mí me lleva ‘Ñol’ Solano y arreglé precontrato, me vine los días de vacaciones que tenía. Me llaman a decirme que sacaron a Nolberto, que había agarrado Ángel Comizzo y que igual me tenía que presentar. Comizzo no me dio ni una oportunidad”, dijo. Su paciencia se acabó tras la primera rueda del torneo y terminó rescindiendo su contrato.

Mario Leguizamón durante los entrenamientos con Universitario. (Prensa Universitario)

Johnnier Montaño

Luego de su buena campaña con Sport Boys en 2007, Johnnier Montaño despertó el interés de Alianza Lima y la ‘U’. Antes de acabar la temporada, los cremas darían el primer paso con un precontrato; sin embargo, los íntimos le terminaron ganando la posición luego de ofrecerle un mejor contrato. En vísperas de la Navidad, el agente del colombiano reveló que su patrocinado jugaría por los blanquiazules. “Conversé con Johnnier y ya se ha decidido que con la gente de Alianza. Así la ‘U’ ofrezca más dinero, es jugador de Alianza. Ya está todo claro. Al jugador no se le puede obligar a ir donde no quiere”, explicó.

Aunque la ‘U’ aducía que ya había firmado un documento con ellos, Montaño y su agente señalaron que con quienes habían firmado un contrato había sido con Alianza Lima, equipo que le ofrecia un salario mayor. El tema confrontó a los dos principales equipos del país y el caso fue elevado a la Comisión de Justicia de la FPF, por haber supuestamente firmado dos contratos. Finalmente, los cremas desistieron de seguir con el caso y aceptaron el hecho de que el colombiano iría a La Victoria, donde finalmente se quedaría.





