La carrera de un futbolista siempre tiene fecha de caducidad y, por más que tratemos de darle la espalda al paso del tiempo, este siempre encontrará la forma de recordarnos que se acerca la hora del adiós. Con 41 años a cuestas, Paolo Guerrero lo sabe perfectamente y –como pocas veces– en una reciente entrevista se atrevió a sincerarse sobre la decisión que tomará cuando le toque colgar los chimpunes.

En una charla exclusiva con Fútbol En América, el ‘Depredador’ comenzó hablando sobre su distanciamiento de la Selección Peruana y cómo se concretó su retiro tras su último partido por las Eliminatorias 2026, contra Argentina en La Bombonera. “Fue una decisión que ya había conversado con la familia”, manifestó el atacante de Alianza Lima.

Cuando le tocó hablar sobre su futuro inmediato, Paolo afirmó que es muy posible que este 2025 sea su último año como futbolista profesional. Sin embargo, es algo que lo irá analizando conforme transcurra la temporada y pueda llegar a una medida definitiva. Sucede que todavía se siente pleno después de haber realizado una buena pretemporada con Alianza Lima.

“Sí, es muy probable (el retiro definitivo del fútbol). Lo analizaré a final de año y después tomaré una decisión. Pero conmigo mismo me siento muy bien, físicamente me siento muy bien. Tengo 41 años y no esperaba llegar con esta edad a sentirme tan bien. Hice pretemporada después de cinco años”, agregó.

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima por toda la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

A raíz de que Hernán Barcos no está al 100 % físicamente –se perdió algunos partidos de la pretemporada y el comando técnico lo está llevando de a pocos–, Paolo Guerrero es el titular indiscutible para Néstor Gorosito y su respuesta viene siendo más que positiva: le marcó a Liga de Quito en la ‘Noche Blanca’ e hizo lo propio contra Aucas en el último amistoso en Matute. El ‘Depredador’ está fino.

Precisamente sobre el ambiente que hay en la interna del club victoriano, Paolo comentó que las nuevas incorporaciones se han unido muy bien al grupo y eso los ayuda a tener un mejor entendimiento dentro del campo de juego. “Los compañeros que han llegado creo que se han mostrado muy cooperativos a la hora de integrarse al grupo y creo que eso es muy importante, suma”, acotó.

A propósito de esa química con el resto, hay que añadir que Guerrero se viene entendiendo a la perfección con Pablo Ceppelini, quien ya le asistió en dos oportunidades. “Con Pablo (Ceppelini) muy bien. Tenemos una súper relación, así como con Erick (Noriega), Guillermo (Viscarra), Fernando (Gaibor), con Pablo Lavandeira que ya estuvo acá pero lo tengo por primera vez. Todos se están integrando súper bien en el grupo”, apuntó.

Paolo Guerrero marcó dos goles con Alianza Lima durante los amistosos de pretemporada. (Foto: Alianza Lima)

Unas palabras sobre Jorge Fossati

En cuanto a la Selección Peruana, Paolo Guerrero tuvo algunos comentarios sobre la partida de Jorge Fossati, quien a comienzos de enero fue cesado de su cargo como entrenador de la ‘Blanquirroja’. El ‘Depredador’ consideró que el uruguayo no debió marcharse de esa manera, pues lo consideró muy trabajador a pesar de que los resultados no se dieron en las Eliminatorias 2026 –seguimos últimos en la tabla de posiciones–.

“Es una tristeza porque el ‘profe’ era muy trabajador, con todo su cuerpo técnico. Eran personas que buscaban lo mejor del grupo, de cada jugador, y que la selección obtenga los resultados necesarios e infelizmente no se dieron. Una pena que salga de esa manera porque merecíamos más después del trabajo hecho”, finalizó.

Paolo Guerrero lamentó la salida de Jorge Fossati de la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Nacional?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores, está programado para el miércoles 5 de febrero desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 6:30 p.m.; en México a la 6:30 p.m.; mientras que en España a la 1:30 a.m. del jueves 6.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Nacional?

El duelo entre Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay se disputará en el Estadio Arsenio Erico, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.





