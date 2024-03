La llegada de Paolo Guerrero a la Liga 1 Te Apuesto generó mucho revuelo y no tardó en marcar su primer gol con la Universidad César Vallejo –en el 2-2 frente a Cusco FC–, algo que explica a la perfección la jerarquía que le dará al fútbol peruano. Tras este auspicioso estreno, el ‘Depredador’ le concedió una entrevista a L1 Radio y habló de todo, destacando el cariño que le ha brindado Trujillo desde su arribo, lo que tiene que mejorar el balompié nacional, su próximo enfrentamiento con Alianza Lima y la cordial relación que tiene con Jorge Fossati.

En primera instancia, el atacante resumió sus primeros días como futbolista de los ‘Poetas’ y todo lo que le ha tocado vivir desde que pisó suelo trujillano por primera vez. Su estadía en dicha ciudad ha revolucionado el ánimo de niños y adultos, quienes están entusiasmados de tener a un referente como él tan cerca. “Me encuentro muy bien, enfocado y contento de representar los colores de la Universidad César Vallejo. Muy contento de estar acá en un Trujillo, una ciudad que me está tratando muy bien”, manifestó.

Paolo Guerrero se marchó a Alemania con 18 años tras haber sido formado en Alianza Lima, por lo que esta es su primera experiencia jugando en la máxima categoría del fútbol peruano. Consciente de que ya está en la etapa final de su carrera, le dejó un mensaje a aquel joven que en el 2002 dejó el Perú para cumplir su sueño de triunfar en el exterior, sumándose al Bayern Múnich. “Le diría que se divierta, que aproveche al máximo y lo que más pueda del fútbol. Tengo 40 años y sé que me queda poco, que disfrute del fútbol y trate de aprovecharlo al máximo”, agregó.

A pesar de que el pasado 1 de enero cumplió 40 años, el ‘Depredador’ se mantiene bien físicamente y, tras haber superado los estragos de aquella grave lesión en la rodilla sufrida en el 2020, hoy puede entregarse de lleno a la Universidad César Vallejo. Si bien ya no es el Paolo que lució su mejor versión liderando a la Selección Peruana para la clasificación al Mundial Rusia 2018, su calidad sigue vigente y lo demostró el pasado sábado. Eso, por supuesto, tiene una explicación: su profesionalismo.

“Gracias a Dios no tengo vicios, depende de cómo te cuides. Mi vida y mi pasión ha sido el fútbol, en base a eso corre mi vida. Siempre ando pensando que al día siguiente tengo que entrenar, trato de no excederme en las comidas. Quien se tiene que cuidar aquí es uno mismo, sino no vas a poder hacer las cosas como a ti ten gustan dentro del campo. Siempre lo he dicho, el fútbol es una diversión con responsabilidad”, afirmó.

Por otro lado, tal como lo señaló luego del encuentro con Cusco FC, a partir de ahora vivirá en carne propia las falencias que tiene el fútbol peruano en cuanto a infraestructura, organización y demás taras que no se han solucionado a lo largo de la historia. Por tal motivo, desde su tribuna quiere alzar su voz cada vez que sea necesario para que esto cambie, pues considera que el talento del futbolista peruano solo va a explotar cuando se exhiba en buenas condiciones.

“Tenemos que mejorar en muchos aspectos. El fútbol peruano tiene algo especial que es el talento, y ese talento tiene que ser aprovechado con buenos campos. Que se vea fútbol, que no haya agresiones y malas actitudes, que sea fluido. La gente que va al estadio quiere ver fútbol, intensidad, garra, goles; a todo eso, tenemos que ayudar a que el fútbol peruano crezca, porque la selección se va a beneficiar”, aseveró.

Alianza Lima y su relación con Fossati

Debido a que César Vallejo ya enfrentó a Alianza Lima por el Torneo Apertura, Paolo Guerrero deberá esperar hasta la primera jornada del Clausura para encontrarse con el equipo de sus amores. Si bien hoy defiende los colores de otro club, no ocultó el sentimiento que habrá de por medio cuando eso suceda, y más si le toca anotar. “(Sobre si celebraría un gol ante los ‘blanquiazules’) Es complicado, obviamente que no porque soy hincha de Alianza, pero igual voy a querer ganar, hoy represento a los colores de César Vallejo y jugar ante mi equipo va a ser una ilusión, algo histórico. En el fútbol hay esto”, explicó.

Eso sí, otro será el caso cuando esté cara a cara con Universitario de Deportes, clásico rival de los ‘Íntimos’. Este compromiso se dará en unas cuantas semanas, cuando los ‘Poetas’ reciban a los dirigidos por Fabián Bustos en el Estadio Mansiche por la novena fecha del Apertura. “Siempre me fue bien, con Alianza teníamos un buen equipo y siempre por suerte nos iba muy bien”, recordó, en referencia a las veces que enfrentó a la ‘U’ en las divisiones menores.

Con respecto a la Selección Peruana, Paolo destacó la buena relación que tiene con Jorge Fossati, con quien habla frecuentemente a pesar de no conocerlo en persona. “Converso mucho con el ‘profe’, casi todos los días. Hablo mucho con el ‘profe’, la confianza que él deposita en mí es grande. Espero conocerlo, en nuestras conversaciones pareciera que nos conociéramos de años”, aseguró. Finalmente, no se hizo problemas con el 3-5-2 que buscará implementar el ‘Flaco’ en la ‘Blanquirroja’. “Trato de adaptarme a lo que los profesores pidan. Uno trata de adaptarse”, sentenció.

¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de su último empate por 2-2 ante Cusco FC, César Vallejo volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Sport Huancayo por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2024. Dicho compromiso está programado para el jueves 7 de marzo desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming a través de Star Plus.

Posteriormente, los ‘Poetas’ tendrán que enfocarse en el campeonato local y tratar de recuperarse del mal momento por el que están atravesando. Así pues, volverán a jugar en la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, cuando visiten a Sport Boys el domingo 10 de marzo desde las 3:00 p.m., en el Estadio Miguel Grau. Este encuentro será transmitido para todo el Perú por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en los servicios de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.





