Si bien cuando terminó el primer semestre de la temporada todo apuntaba a que Silkeborg IF terminaría peleando en los primeros lugares de la Superliga de Dinamarca 2023-24, tras el parón que comenzó a finales del año pasado, la tónica del equipo cambió muchísimo y actualmente acumulan tres derrotas consecutivas. Hoy, con Oliver Sonne de titular hasta los 75′, cayeron por 3-1 a manos del FC Nordsjælland y su clasificación a la Ronda de Campeonato corre peligro.

El conjunto del lateral danés-peruano comenzó perdiendo por 1-0 tras el tanto de Mads Hansen (2′), sin embargo, lo empataron rápidamente con la anotación de Pelle Mattsson (6′). Todo hacía indicar que dicha reacción llevaría a que el trámite del compromiso fuera más parejo, pero no fue así: Hansen volvió a aparecer a los 25′ y Martin Frese sentenció el resultado definitivo a los 78′, precisamente tres minutos después de que Sonne fuera sustituido por Jens Martin Gammelby.

Con este resultado negativo, Silkeborg IF se mantuvo en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 27 puntos y por ahora conserva su pase para la Ronda de Campeonato, donde los seis primeros jugarán duelos de ida y vuelta entre sí para conocer al nuevo monarca del balompié danés. A falta de dos fechas para que finalice la etapa regular, Viborg está séptimo con 23 unidades y está al asecho por ese último cupo.

En cuanto a sus registros en lo que va de la temporada, Oliver Sonne ha disputado 22 compromisos entre la Superliga de Dinamarca y la Copa de Dinamarca, marcando un gol y sirviendo tres asistencias. Al igual que todo el equipo, el nivel del lateral de 23 años ha decaído un poco y le está costando sostener los partidos desde lo defensivo, una de sus principales falencias. Eso sí, continúa siendo clave en su equipo y no ha perdido la titularidad.

Por otro lado, existe la posibilidad de que Sonne sea convocado para los próximos amistoso de la Selección Peruana, donde enfrentará a Nicaragua en el Estadio Alejandro Villanueva y a República Dominicana en el Monumento. El primero de ellos será el viernes 22 de marzo y el segundo el martes 26, ambos a las 8:30 p.m. Sin duda alguna, una buena oportunidad para que pueda debutar con la ‘Bicolor’.

Ojo al detalle: esto está en manos de Jorge Fossati, quien si bien no aseguró que lo llamará, reveló que lo está siguiendo junto a su comando técnico. “Con respecto a Sonne, una de las primeras veces que me preguntaron por él, dije que por supuesto lo conocía, lo estamos siguiendo como conocemos a todos (...) Lo hemos visto, porque ha jugado partidos amistosos (con Silkeborg IF)”, sostuvo en una entrevista con ATV, a comienzos de febrero.

En esa misma línea, Sonne está al pendiente del llamado del estratega de la ‘Bicolor’, tal como lo señalo en diálogo con Depor hace algunas semanas. “No he hablado con Fossati, ni con su comando técnico, pero espero recibir su llamada. Estoy emocionado por su nombramiento como nuevo entrenador y tengo esperanza de que podamos mejorar en el futuro con él en el banquillo”, manifestó.

¿Cuándo volverá a jugar Oliver Sonne con Silkeborg IF?

Luego de su última derrota por 3-1 a manos del FC Nordsjælland, Silkeborg IF volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba al Aarhus GF por la jornada 21 de la Superliga de Dinamarca. Dicho compromiso está pactado para el domingo 10 de marzo desde las 8:00 a.m., se disputará en el Estadio Mascot Park y, aunque no hay un canal con los derechos de transmisión para Latinoamérica, en Depor estaremos al pendiente de lo que pueda hacer Oliver Sonne.





