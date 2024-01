¿Una historia que entró a su capítulo final? Paolo Guerrero ha sido -tal vez- uno de los nombres que más sonaron en los pasillos de Alianza Lima en los últimos meses, debido a la ilusión que posee el hincha blanquiazul de ver al ‘Depredador’ defendiendo la camiseta del club de sus amores. Sin embargo, el destino parece tener alejada esta posibilidad, siendo el jugador nacional el encargado de dar a conocer el único contacto que tuvo con un directivo victoriano.

“Acá no existen galardones. Yo no soy dueño. Si un equipo me quiere, entrará en contacto conmigo. La única propuesta que me llegó fue cuando estaba recuperándome (después de Bahía). Un directivo me dijo: ‘Paolo, haces tu fisioterapia aquí y te recuperamos’. Yo le dije que me faltaba muchísimo para estar bien. Esa fue la única propuesta”, sostuvo el delantero en el programa de YouTube La Lengua.

Paolo Guerrero es consciente de que Alianza Lima posee a Hernán Barcos como centrodelantero, lo que hace aún más difícil su llegada al combinado íntimo por la posición que ambos tienen dentro del campo. Sin embargo, sabe que no es el motivo principal por el que no ha llegado al club blanquiazul, escuadra que esta temporada disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores.

“Barcos es un jugador que demuestra su imposición física. Yo no tengo ningún problema en venir y decir ‘contrátenme Alianza Lima’. En su momento, quise ir y busqué todas las formas, pero ellos me dijeron que no me querían, me respondieron un mail diciendo ‘no tenemos interés en tu jugador’. Siempre he dicho, nada ni nadie va a quitar que sea hincha de Alianza Lima”, concluyó.

La pesadilla vivida antes de Rusia 2018

Cuando la Selección Peruana se alistaba para participar en el Mundial de Rusia 2018, Paolo Guerrero fue sancionado por dar positivo a prueba antidoping y, claro, se puso en riesgo su participación en el certamen internacional. En ese contexto, los capitanes de los rivales -que el cuadro bicolor iba a enfrentar- firmaron un documento: se pedía que se le permita participar en el torneo debido a que tuvo una carrera intachable, lo cual se demostró tras las investigaciones.

“Fue una buena iniciativa. Creo que estaban actuando con mucha humanidad, pero mi situación era otra, yo estaba siendo juzgado por algo que no hice. Siempre he sido profesional. La verdad, no me veía jugando un Mundial por más que mis abogados me decían que tenía que jugar porque me van a dar un efecto suspensivo”, sostuvo.

Su postura sobre Fossati

Paolo Guerrero no solo es el capitán de la Selección Peruana, sino uno de los referentes del combinado nacional en los últimos años, lo que lo lleva a ser una voz más que autorizada para hablar de la reciente llegada de Jorge Fossati al combinado bicolor. El proceso de Juan Reynoso se terminó luego del mal inicio de la bicolor en las Eliminatorias: ya se jugaron seis fechas y estamos en el último lugar, con apenas dos puntos.

En esa línea, el ‘Depredador’ respaldó al DT uruguayo, aunque es consciente de que el grupo deberá trabajar mucho para adaptarse a una nueva idea que llegará al equipo de todos. Antes del reinicio del certamen, la bicolor tendrá que afrontar la Copa América.

Los registros de Guerrero con LDU de Quito en 2023

Para inicios de agosto, Paolo Guerrero llegó a un acuerdo con LDU de Quito para defenderlo hasta finales del 2023. El reto principal era avanzar en la Sudamericana y lo logró. En este certamen, Paolo llegó a jugar siete encuentros, donde marcó tres tantos y acumuló 646 minutos, además de alzarse con la copa del torneo, tras vencer en tanda de penales a Fortaleza de Brasil.

En terreno ecuatoriano, el delantero nacional disputó trece encuentros en el campeonato, dos de ellos fueron por las finales de ida y vuelta frente a Independiente del Valle. En este recuento vale destacar los cinco goles que marcó, los mismo que fueron decisivos para coronarse campeones del Clausura y así pelear por el título nacional. En total, se puede señalar que Guerrero sumó 42 cotejos, marcó 11 tantos y asistió en dos oportunidades. Respecto a los minutos de juego, acumuló 2,393′.





