Universitario de Deportes tuvo un amistoso emocionante frente a Atlético Nacional en Miami, un duelo que sirvió de práctica a los dirigidos por Fabián Bustos con miras a los retos que les depara este 2024, no solo en el torneo local, también en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Precisamente, respecto a este certamen, el DT crema admitió la similitud que se vivió entre un encuentro copero y el partido que disputaron el último domingo en Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el estratega argentino en conferencia de prensa, luego del cotejo ante los colombianos. “El partido fue intenso, me hizo acordar mucho a los de Copa Libertadores. Creo que estuvimos a la altura. Vamos creciendo. Veo un equipo firme, competitivo, con cosas para seguir mejorando, pero con una solvencia que traen del año pasado y todos con mucha entrega y sacrificio”, precisó.

Asimismo, resaltó el trabajo hecho por sus dirigidos, quienes abrieron el marcador con gol de Edison Flores. “Fue un partido intenso y competimos bien. Creo que Nacional empezó a trabajar antes que nosotros, es un equipo que viene con ritmo, que tiene grandes jugadores. Creo que estuvimos a la altura. Fue un partido parejo, por momentos estuvimos mejor nosotros y hubo momentos donde ellos tuvieron posesión más larga”, comentó.

No obstante, pese a que el ‘Orejas’ le dio un triunfo parcial a los ‘cremas’ a los 16′, poco antes de que culmine el primer tiempo los colombianos colocaron el empate, con anotación de Dorlan Pavón. Al respecto, Bustos precisó que el equipo buscó romper con esa igualdad y que seguirán trabajando para que ello no se dé en duelos oficiales.

“Siempre queremos ganar. Con toda esa gente que vino hoy y lo que significa la ‘U’, es motivante. Creo que la jugada del gol que ellos hacen, también la podemos solucionar. Podemos mejorarla para intentar que no sea tan cómodo como quedó el delantero”, argumentó el técnico, quien luego se enfocó en lo que se viene para esta temporada.

La ‘U’ llega como campeón de la Liga 1, por lo que uno de sus objetivos es conseguir un nuevo título. “Es una obligación, un compromiso que tienen los jugadores, el staff, la dirigencia. Es una obligación pelear el campeonato. Ojalá que lleguemos a la final ganando una de las etapas, o por qué no las dos, pero no es fácil. Hay que competir con buenos equipos. Es una obligación estar en la final y ser campeón de nuevo”, sostuvo.

Finalmente, recalcó los puntos positivos de su equipo: “En ofensiva estuvimos mejor que el partido anterior. Creamos situaciones. Tuvimos para ganarlo, también ellos. Lo que más me deja conforme es que el equipo terminó físicamente fuerte, hicimos varios cambios y no se resintió el equipo. El equipo no bajó la intensidad, siguió intentando generar. Me voy conforme porque estamos saliendo de pretemporada. Considero que vamos por buen camino”.

Universitario volverá a los entrenamientos en Campo Mar esta semana, esta vez, con miras a su ‘Noche Crema’, evento donde se presentará al plantel de manera oficial, así como al comando técnico, y se tendrá un amistoso frente a Coquimbo Unido. La cita es para este domingo 20 de enero desde las 8:00 p.m. en el estadio Monumental. Las entradas ya están a la venta.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO