Para este 2024, Alianza Lima optó por la cesión - desde Racing de Avellaneda - de un jugador peruano que, a pesar de haber nacido en Argentina y poder representar a ese país, mostró siempre interés por vestir la camiseta de Perú: Catriel Cabellos. Su llegada a la Liga 1 encendió los focos de atención y su presente en el cuadro blanquiazul lo colocaba en el radar de ‘la bicolor’; sin embargo, Jorge Fossati decidió no convocarlo para la fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. En relación a esta situación, el padre del jugador (Andrés Cabellos) mostró sus impresiones y reveló también que mantiene constante comunicación con su hijo.

“Es un golpe duro porque él quiere estar en la selección. ¿Qué jugador no quiere representar su país? Lo apoyamos, le hablamos”, reveló el papá de Catriel para RPP. Recordemos que, con 20 años de edad, el volante es uno de los titulares de Alianza Lima en la Liga 1.

A su vez, también mencionó que para Cabellos es cuestión de tiempo lograr la convocatoria y seguirá buscando tener el mejor nivel en el Torneo Clausura: “Él esta bien, se va a ganar su oportunidad. Lo único que le dije fue...La paciencia es amarga pero da frutos dulces”.

Andrés Cabellos ha sido clave en la carrera de su hijo Catriel, en una entrevista que concedió a Depor en agosto de 2020, reveló la importancia que tuvo su padre en su primer contacto con el fútbol, entrenando con él y entendiendo desde muy chico que para triunfar siempre necesitaría exigirse al máximo.

Catriel Cabellos. (Foto: Alianza Lima)

“Yo no nací así como se dice, tocado por la varita mágica. Mi papá es quien me enseñó demasiado y me apoyó. Siempre que no supo algo, lo preguntó, investigó y me lo enseñó. Me llevaba a entrenar horas y horas todos los días. Por eso también sé pegarle muy bien con las dos piernas”, comentó en su momento.

Por lo pronto, el joven futbolista seguirá entrenando con Alianza Lima de cara al reinicio del Torneo Clausura 2024. El duelo más próximo del equipo de La Victoria es el 14 de setiembre ante Carlos Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva. Si miramos los últimos partidos del volante, su presencia en la escena titular estaría garantizada.

En relación a los números de la temporada, Catriel Cabellos ha disputado 23 partidos en la Liga 1, sumando un total de 5 goles. Su participación en Copa Libertadores también fue destacada, colocándose en los seis choques de la fase de grupos, cuando los blanquiazules eran dirigidos por Alejandro Restrepo.





Pide un lugar en la ‘Bicolor’

Catriel Cabellos ya sabe lo que es entrenar en la Videna, pues a lo largo de su carrera integró la Selección Peruana en sus diversas categorías juveniles, participando en los Juegos Sudamericanos 2022 en Asunción y en el Sudamericano Sub-20 2023 en Colombia. Asimismo, fue citado por Juan Reynoso en una de sus primeras convocatorias del selectivo en 2022, donde comenzó a tener roce con varios futbolistas del seleccionado adulto, pero sin llegar a debutar en algún amistoso.

Como por aquellos días todavía no se estrenaba en Racing y recién estaba siendo considerado en el primer equipo, el ‘Cabezón’ no quiso apurar su proceso y lo incluyó como parte del recambio generacional que buscaba consolidar a largo plazo.

El tiempo ha pasado y ahora el volante es un futbolista con mayor recorrido que por aquel entonces, por lo que a raíz del nivel que viene mostrando a lo largo del Torneo Clausura 2024, se abre la interrogante de porqué Jorge Fossati no le dio una oportunidad para esta fecha. Más allá de su edad –que a la vista de todos termina siendo algo relativo gracias a la personalidad que muestra en el campo de juego–, Catriel tiene virtudes que podrían ser de mucha ayuda dentro del 3-5-2 del ‘Nono’, especialmente como interior por derecha.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR