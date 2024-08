La lista de convocados de Jorge Fossati para los partidos ante Colombia y Ecuador -a jugarse el 6 y 10, en Lima y Quito, respectivamente- trajo algunas sorpresas, no solo del torneo local como Jean Pierre Archimbaud y Jorge Murrugarra, sino también de jugadores que militan en el exterior y que no venían siendo tomados en cuenta en los últimos llamados. Se trata de Santiago Ormeño y Yordy Reyna, quienes vueven a integrar la Selección Peruana después de varios meses de ausencia y que reforzarán un ataque que dejó más de una interrogante en la última Copa América 2024. En aquel certamen, el equipo de todos quedó en el último lugar y no registró ningún tanto en los tres cotejos, ante Chile, Canadá y Argentina.

La ausencia de Paolo Guerrero por no tener minutos y la baja de José Rivera por lesión, hizo que el estratega uruguayo tenga que rearmar su zona ofensiva para esta fecha doble y, para ello, decidió el llamado de Santiago Ormeño y Yordy Reyna, quienes llegan con regularidad en las últimas semanas en sus clubes de México y Rusia, respectivamente. “Son viejos conocidos en la Selección. Tienen las cualidades para estar acá”, dijo Jorge Fossati a la prensa cuando le consultaron sobre la convocatoria de ambos jugadores para los partidos de Eliminatorias en septiembre.

¿Cómo llega Santiago Ormeño a la convocatoria?

El futbolista viene jugando con Puebla y disputó cinco partidos en lo que va de este segundo semestre del 2024: tres por Liga MX -donde anotó un gol- y dos por Leagues Cup. Santiago Ormeño está aprovechando la oportunidad que le ha brindado su entrenador, como consecuencia de la grave lesión que tuvo el delantero titular de su equipo. Para conocer más sobre la actualidad del atacante, Depor se contactó con el periodista mexicano Andrés Díaz, quien nos brindó más información sobre su momento en México.

“Es un futbolista que a partir que se rompe los ligamentos el delantero titular de Puebla, que es el canadiense Lucas Cavallini, pues al técnico José Manuel de la Torre no le queda de otra más que utilizar a Santiago (Ormeño) de titular, sobre todo en el regreso de la Liga MX después de la Leagues Cup. A falta de que se cierre la llegada de un jugador uruguayo que viene del Boston River, pues Ormeño ha estado jugando de titular”, explicó.

Díaz indicó que, en los últimos encuentros, Santiago Ormeño se ha convertido “en una referencia en el ataque ante la emergencia o situación que vive Puebla de no tener al centrodelantero titular, pero la realidad es que ha tenido un rol más de suplente ya en los últimos tiempos en su carrera y ahora está tratando de aprovechar la oportunidad que le da el técnico, mientras traen a otro delantero. El gol que le metió a Monterrey y la titularidad ante América lo ayudan a estar en buena forma y en actividad”.

Los números de Santiago Ormeño con Puebla

Torneo Partidos Goles Minutos Liga MX Apertura 3 1 203′ Leagues Cup 2 - 76′ Total 5 1 279′

Por otro lado, el periodista también se refirió a cómo llega el delantero a la convocatoria de Jorge Fossati para la Selección Peruana y aseguró que “está jugando, eso es lo bueno para él y para el Perú le podrá venir bien un delantero, no para titular, pero para tener una opción en banca que esté con actividad en su equipo en México. (Santiago) Ormeño está listo para jugar y es un futbolista que tiene minutos. Hay que señalar que en su carrera futbolística donde mejor le ha ido es en Puebla y en su regreso desde el torneo pasado ha tenido un poco más de protagonismo”, comentó.

Recordemos que Santiago Ormeño recibió su primer llamado a la Selección Peruana para disputar la Copa América 2021, cuando Ricardo Gareca estaba al mando de la ‘Bicolor’. En aquel torneo, el delantero ingresó en los seis partidos que disputó el equipo nacional. Su último encuentro con la blanquirroja se dio en el amistoso previo al repechaje del Mundial Qatar frente a Nueva Zelanda el 5 de junio de 2022, mientras que su último llamado fue en octubre de 2023 para la fecha doble de Eliminatorias ante Chile y Argentina, pero se quedó en el banco de los suplentes.

Santiago Ormeño nació en México y debutó con Perú en el 2021. (Foto: Selección Peruana)

El presente de Yordy Reyna en Rusia

La convocatoria del ex Alianza Lima fue una sorpresa para muchos, ya que el delantero había quedado fuera del radar de la ‘Bicolor’ desde hace ya un tiempo. La temporada anterior, Yordy Reyna tuvo algunos problemas de lesiones que no le permitieron tener continuidad, pero ya se encuentra en plena forma física y viene saltando al terreno de juego con mucha más regularidad. Su actualidad llamó la atención de Jorge Fossati y, finalmente, lo incluyó en su lista de convocados para los partidos ante Colombia y Ecuador.

Para esta nueva temporada en Rusia, Yordy Reyna fue cedido por el Torpedo Moscú al Rodina Moscú -de la segunda categoría de ese país- y en este equipo ha encontrado la continuidad que necesitaba. Jugando como volante ofensivo, mediapunta o extremo, el futbolista peruano alcanzó siete partidos con el equipo (cuatro como titular), anotando un gol y dando una asistencia en lo que va del torneo.

Los números de Yordy Reyna en Rusia

Torneo Partidos Goles Asistencias Minutos 1. Division 2024/25 (Segunda de Rusia) 7 1 1 380′

Hay que señalar que la última aparición de Yordy Reyna con la Selección Peruana fue en un amistoso ante El Salvador en septiembre de 2022, que ganó la ‘Bicolor’ por 4-1. El delantero inició el partido en el banco de los suplentes e ingresó a los 59 minutos por André Carrillo. En aquel momento, Juan Reynoso recién había asumido como entrenador del conjunto nacional y jugaba sus primeros amistosos para probar jugadores con miras al inicio de las Eliminatorias 2026; sin embargo, el ‘Cabezón’ pareció no haber quedado conforme con el rendimiento del atacante y no volvió a considerarlo.

Si bien Yordy Reyna tiene un pasado reciente con la selección peruana, no ha tenido la fortuna de convertir un gol en más de 10 años. El último tanto del delantero en la ‘Bicolor’ data de junio de 2013, con el que ayudó a vencer a Panamá en un amistoso por 2-1, cuando Sergio Markarián aún era el entrenador. En total suma solo dos goles en 28 apariciones con el cuadro nacional.

Yordy Reyna se encuentra jugando en el Rodina Moscú de la segunda categoría de Rusia. (Foto: Difusión)





