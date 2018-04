Paredes y tacos: sensacional jugada entre Jean Deza y Marcos Lliuya casi termina en golazo de Sport Huancayo

Volvió y al toque comenzó a hacer diabluras. Jean Deza se estrenó con la camiseta de Sport Huancayo en el Torneo de Verano y estuvo a punto de marcar un golazo con la complicidad de Marcos Lliuya.

El 'ratón' regaló paredes y tacos, pero en el último instante la pelota se le fue larga y no pudo terminar su gran jugada colectiva con un golazo. Marcos Lliuya tampoco lo pudo creer.

¿Araujo a Lazio? Así describen a peruano, que estaría en la mira del club

Esta vez no salió, pero no cabe duda que los hinchas de Sport Huancayo quedaron muy conformes con lo que ofreció el ex Alianza Lima en los pocos minutos que estuvo en el campo de juego.

Flores y Tapia fueron observados por equipos europeos en los amistosos

Tras 15 meses de para, Jean Deza regresó al fútbol y se le vio con muchas ganas de regresar a su mejor nivel. Ahora, solo dependerá de él conseguirlo y volver a convertirse en uno de los jóvenes con mayor proyección.