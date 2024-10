El fútbol siempre da revanchas. Hace uno año, Alianza Universidad perdía los play offs del ascenso –cayó en una dramática definición ante Los Chankas– y se quedó a puertas de regresar a Primera División. La hinchada no encontraba consuelo. La dirigencia sabía que el trabajo hecho por el técnico Paul Cominges había sido bueno, así que decidieron seguir confiando en él. Ese fue el camino que finalmente los llevó de vuelta a la Liga 1: el equipo aprendió de sus errores, firmó una campaña de ensueño en 2024 –fue el mejor con diferencia y ganó el título de Segunda– y Huánuco nuevamente disfrutará de la máxima categoría. Depor conversó con el DT peruano sobre el ascenso, la relación con la afición huanuqueña y lo que se viene en el 2025.

La importancia del proceso

Luego de perder ante Los Chankas, Paul Cominges y su comando técnico se pusieron manos a la obra y construyeron a una máquina que esta temporada no tuvo rival que lo pueda detener –solo perdió 3 veces–. En la primera etapa, acabó como líder con 29 puntos (seis más que FC San Marcos); mientras que en la segunda terminó en el primer lugar con 24 unidades (siete más que Deportivo Llacuabamba). En los play offs, eliminó a Santos FC en la semifinal (global de 5-1) y derrotó por 1-0 a Juan Pablo II en la gran final. Es así como Alianza Universidad ganó el título de Liga 2 por primera vez en su historia.

“Tomo esto como un proceso de tres años. El último año se logró el campeonato y hubo un buen funcionamiento y creo que fuimos el equipo más parejo. Esto tiene que ver con los dos años anteriores también, con conocernos mejor con el plantel, con que ellos me conozcan a mí, con conocer a los directivos. Tiene que ver también con el respaldo de los directivos al comando técnico cuando en algún momento los resultados no funcionaban. Diría que es un conjunto de cosas que se fueron dando y estoy contento. No es muy normal que en Perú se cumpla un proceso, así que contento por cómo terminó esta etapa y entusiasmado con lo que pueda venir ahora”, dijo el entrenador de 49 años.

El exjugador resaltó que es importante que el entrenador conozca muy bien al futbolista, y no solo en términos futbolísticos, sino también a nivel personal. “Los futbolistas son personas que juegan al fútbol. Hay que conocer a la persona, hay que conocerlos para formar un equipo. A veces el tiempo no te da: hubo jugadores que han venido y tuvimos la mala suerte de conocerlos poco tiempo y no hemos podido tener una buena relación, sacar lo mejor de ellos como jugadores. Pero con otros tenemos mucho más tiempo, con algunos de ellos desde Unión Huaral, hace cuatro años, entonces los conocemos y eso es fundamental. Repito: el jugador de fútbol es primero persona y conocer esa parte me interesa, y que me conozcan también a mí. Y eso se logra con tiempo. No hay otra forma”, agregó.

El viernes, Alianza Universidad anunció en sus redes sociales que Paul Cominges seguirá siendo el técnico del equipo en la aventura en la Liga 1 el próximo año. “Estoy muy contento porque he sentido que la dirigencia me quiere. Contento porque me permiten nuevamente contar con un plantel al cual conozco. Entusiasmado para este viaje en Primera División, que es un campeonato que no conozco, que es lindo como experiencia. Lo conozco como jugador. Siento que tenemos un buen equipo así que estoy entusiasmado por lo que creo que podría venir”, señaló al respecto.

Paul Cominges en el día en que Alianza Universidad logró el ascenso. (Foto: Alianza Universidad)

La felicidad del pueblo huanuqueño

El pasado 13 de octubre, Alianza Universidad derrotó por 3-0 a Santos FC en la semifinal de vuelta y selló su boleto a la Liga 1. Ese día, la hinchada abarrotó el Estadio Heraclio Tapia y vivió una fiesta inolvidable. “El último escenario en Huánuco estuvo lindo. Ver a gente de UDH con la camiseta puesta, el estadio lleno, que la ciudad se movilice. Lindo. Siempre digo que el fútbol va más allá de solo ganar y perder. Esto ha sido un proceso también. Al comienzo no eran tan así, la gente quería ganar. Ahora un poco ha cambiado, la gente se ha identificado más con el equipo. Hoy entienden un poco más lo que jugamos, nos tienen paciencia, nos conocen más. Es importante que la gente nos acompañe”, indicó el estratega sobre su relación con la afición.

“Espero que la ilusión se sostenga. Entiendo que todos quieren ganar, pero no siempre se puede ganar. Antes en el minuto 10 ya querían que vayamos para adelante y tiremos la pelota arriba y consigamos un gol. Ahora ya no es el minuto 10, sino el 70, hay un poco más de paciencia con el equipo. Vamos a entrar a un campeonato nuevo, donde vamos a implementar lo mismo. Por lo menos hay más conocimiento y si hay la paciencia necesaria, yo estoy entusiasmado por lo que el equipo pueda dar en la Primera División”, añadió el exjugador de clubes como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal.

La hinchada de Alianza Universidad en Huánuco. (Foto: Alianza Universidad)

Emoción por lo que se viene

Después de lograr el ascenso y ganar el título, el comando técnico y el plantel iniciaron unas merecidas vacaciones. En las próximas semanas se definirá qué refuerzos necesitan y desde cuándo inician la pretemporada pensando en el 2025. “Recién ayer (jueves) mi comando técnico y yo hemos renovado. Ahora se viene una etapa importante porque van a pasar a renovar contrato a los jugadores que vienen sosteniendo este equipo, las partes importantes, y así paso a paso iremos viendo refuerzos y planificando el tema de pretemporada y todo eso”, comentó al respecto.

Sobre los clubes de la máxima categoría del fútbol peruano, Paul Cominges dijo lo siguiente: “Son muy buenos, muy duros, con altos presupuestos. He visto los estadios, la ‘U’ y Alianza llenan los estadios. Melgar se ha fortalecido de una manera increíble. Será un campeonato lindo. Esperamos estar a la altura. Falta poco para el final del torneo este año. Entiendo que (el título) está entre los dos (Universitario y Alianza Lima), pero me ha parecido súper interesante que ambos equipos estén llevando bastante público semanalmente. Eso le hace bien al fútbol y espero que contagie a todos los otros equipos, a las otras hinchadas”.

Cabe mencionar que, en el año 2015, cuando Cienciano prácticamente ya había perdido la categoría, Paul Cominges asumió el cargo para planificar la plantilla de la temporada 2016. “Fueron dos o tres fechas. No lo considero como una experiencia en Primera porque fue un compromiso con el club para armar el equipo de Segunda”, apuntó. Finalmente, señaló que está preparado para competir todos los fines de semana el próximo año. “Todos los que estamos queremos competir. He sido jugador de fútbol muchos años. La mayor parte de mi vida me la he pasado compitiendo los fines de semana”, sentenció el artífice del mejor equipo de la Liga 2 en 2024.





