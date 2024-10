Luego del triunfo ante Uruguay y la abultada derrota contra Brasil, la Selección Peruana ya pasó la página y se encuentra preparando para lo que será la próxima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, donde se enfrentará a Chile en Lima y a Argentina en Buenos Aires. Con solo 6 puntos de 30 posibles, el equipo está ubicado en la penúltima posición de la tabla de posiciones, por lo que hay una preocupación grande por el momento que vive la Bicolor en el torneo clasificatorio y sus complicadas opciones de conseguir un cupo al Mundial de 2026.

Juan Carlos Oblitas, director de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, expresó su preocupación por la situación actual del equipo. “Negar el descontento de la gente sería absurdo. Todos estamos preocupados, yo particularmente con la posición que ocupo en la FPF, Jorge Fossati está muy preocupado. Estuve antes de ayer en una reunión muy larga y lógicamente está preocupado, pero él no pierde las esperanzas como todos nosotros. No olvidemos que en las Eliminatorias anteriores teníamos muy pocos puntos en la fase final y luego remontamos, los rivales perdían puntos y pudimos entrar al repechaje”, indicó en Exitosa.

Oblitas defendió el trabajo de Fossati hasta ahora, señalando que, a pesar de los resultados, hubo un progreso positivo en el rendimiento. “Desde que está Jorge (Fossati), en Eliminatorias, previo a la Copa América, los puntos que se ha hecho no son malos en general, pero lógicamente en el juego nos está faltando consistencia de un partido a otro. Si hiciéramos el mismo juego que hicimos contra Uruguay y anteriormente contra Colombia, va ser difícil que nos ganen, pero nos ha faltado esa consistencia”, indicó.

La posible convocatoria de Robertson

Por otro lado, se le preguntó sobre la posibilidad de que Alexander Robertson, jugador británico-australiano de madre peruana, que milita en el Cardiff City de la Segunda División de Inglaterra, pueda ser convocado. Ante esto, Oblitas respondió que “no, en este momento no. Ahora, ahí sí yo quiero ser muy claro: todos los jugadores que están en el exterior no necesariamente son mejores que los que juegan acá. Yo he conocido jugadores de YouTube a montones, cuidado con eso”.

“Nosotros tenemos un departamento de scouting tanto de menores como de mayores y ellos son los que manejan todo este tema. Que no te quepa la menor duda que siempre hay comunicación con esos chicos. Si no vienen o no quieren venir, ese es otro tema. Tampoco nosotros vamos a estar detrás de un muchacho que no ha empezado a jugar y que se niega a venir a la selección”, agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

El siguiente encuentro de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’, ya que ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre de 2024, el equipo dirigido por Jorge Fossati visitará a la Selección Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro ante la albiceleste se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un duelo bastante complicado ante la vigente campeona del mundo.





