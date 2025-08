Sporting Cristal cerró el Torneo Apertura con 32 puntos, a siete del campeón Universitario de Deportes, pero con la sensación de que siempre estuvo lejos de pelear el primer título del año. Sin embargo, Paulo Autuori tomó una decisión drástica, ‘borró’ a siete futbolistas, incorporó a Miguel Araujo y el equipo empezó a caminar distinto: ganó los tres primeros partidos del Torneo Clausura con claridad y rescató un punto en un duelo directo con Alianza Lima en Matute. Paulo Autuori, DT celeste, sacó sus conclusiones.

“Me gustó el partido en el primer y segundo tiempo. Empezamos bien, controlando el balón. Para mí, lo que faltó fue la contundencia en la zona de finalización. Es un clásico, y respeto al otro equipo, pero debemos aprovechar mejor lo que tenemos”, señaló el entrenador de Sporting Cristal.

El ‘Profesor’ destacó el cambio futbolístico y físico que ha tenido su equipo en el torneo. “Estoy satisfecho con la manera en que estamos trabajando en los entrenamientos. Esto nos permite plasmar un buen fútbol tanto a nivel técnico como competitivo. Hoy estamos en un nivel completamente distinto al del Apertura”, apuntó.

Miguel Araujo salió lesionado de la muñeca del duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

En este mercado de pases, Sporting Cristal incorporó a Miguel Araujo, zaguero de la Selección Peruana y que quedó libre tras su paso por Portland Timbers de la MLS. Sumado al joven delantero Mateo Rodríguez, fueron los dos únicos fichajes de momento en La Florida, un hecho que recalcó el entrenador brasileño.

“Solo sumamos un jugador: Miguel Araujo, un futbolista con jerarquía y calidad. Mientras otros equipos se reforzaron más, nosotros mantenemos el mismo plantel”, explicó Autuori, quien no tuvo dudas al contestar cuando le preguntaron si ‘SC’ está en condiciones de pelear el título.

“No tengo dudas que vamos a pelear el título, tenemos capacidad para competir. A mí no me gusta lamentarme, me gusta trabajar y hacer crecer al grupo. Estamos jugando casi con el mismo equipo, pero con la llegada de Araujo se ha generado tranquilidad defensiva, gracias a su calidad y capacidad de liderazgo”, señaló el DT celeste.

Ya fuera de la Copa Libertadores, Sporting Cristal se centrará en el Torneo Clausura y, si mantiene esta tendencia de resultados positivos, podría entrar en la pelea por el campeonato nacional. Eso sí, según lo dicho por Paulo Autuori esperan la llegada de uno o dos refuerzos más de experiencia.

Santiago González sigue lesionado y todavía no debuta en Sporting Cristal en el Torneo Clausura. (Foto: @BetoLeonY)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de empatar por 0-0 con Alianza Lima, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a FBC Melgar, por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 10 de agosto desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR