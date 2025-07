La tensión entre Universitario de Deportes y la Selección Peruana escaló de forma inesperada tras la programación del clásico ante Alianza Lima para el próximo 24 de agosto. Mientras el club crema considera que se ve perjudicado por la cercanía de la fecha FIFA, el director deportivo Álvaro Barco arremetió públicamente contra el técnico Óscar Ibáñez por no haber respondido a sus comunicaciones. Las declaraciones encendieron la polémica, obligando al estratega nacional a dar su versión y aclarar su posición frente al tema.

La molestia del directivo de la ‘U’ surgió por el hecho de que el clásico entre Universitario y Alianza Lima se jugará en una fecha próxima al inicio de la convocatoria de la Selección y el regreso de su duelo frente a Palmeiras por Copa Libertadores, lo que podría implicar la ausencia de algunos jugadores clave y así lo expresó recientemente.

“No puede ser posible porque estamos en una Copa Libertadores y se trata también del clásico. Los jugadores van a llegar destruidos al partido más importante del año. Y después van a ir a la selección con no la mejor de condiciones”, declaró Barco previo al partido con Cienciano en L1 MAX.

Aunque la responsabilidad del calendario recae sobre la Liga 1, el directivo crema cuestionó directamente a Ibáñez por no responder a sus intentos de comunicación. “Le he dejado un mensaje a Óscar Ibañez y no me contesta. A mí me ha demostrado el entrenador de la selección que no tiene consideración con la ‘U’, no está jugando lealmente con la ‘U’”, agregó.

El reclamo de Universitario vía Álvaro Barco por programación del clásico ante Alianza Lima | Composición EC: Andina

Frente a ello, el DT de la ‘Bicolor’ rompió su silencio y respondió con firmeza. “Me sorprende mucho lo declarado porque todos saben que una semana antes de que comiencen a entrenar los jugadores del exterior, se empieza a trabajar con los del medio local. Esto ocurre desde hace más de diez años aproximadamente, no es algo que se haya inventado ahora”, expresó Ibáñez en entrevista con El Comercio.

También recordó que Jorge Fossati y Antonio García Pye —ambos con cargos en Universitario y pasado en la Selección Peruana— conocen perfectamente esta dinámica, por lo que le resulta incomprensible que Barco lo involucre en tratar de perjudicar a la ‘U’. “No entiendo por qué me puso en un lugar que no me corresponde. Es una incoherencia total que diga esto porque la programación está a cargo de la Liga, yo solo me encargo de la selección”, aclaró.

Ibáñez también reveló que había tenido un contacto previo con el entorno de Universitario. “Lo conversamos cuando me llamó el 10 de julio y estaba junto a Álvaro Barco, a quien incluso lo felicité por volver a la ‘U’. Después, me envió un audio en la noche donde involucraba a la Liga, por lo que antes de responderle, necesitaba corroborar con Jesús Gonzales, gerente de la Liga, si lo dicho por Álvaro, que la responsabilidad de la programación dependía de mí, era cierto, pero me negó rotundamente".

Ante esta comunicación, la ausencia de una respuesta pasó porque se encontraba en un momento en el que no podía mover el enfoque de lo que realmente le importaba, el fútbol. “No correspondía llamar el día del partido. Yo, los días de partido, no suelo atender llamadas, me enfoco en el juego. Luego de ver sus declaraciones fuera de lugar por TV, ya no amerita una respuesta a su mensaje”, confesó.

Óscar Ibáñez, técnico de la selección peruana. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

Para cerrar, Ibáñez dejó entrever su desconcierto por lo sucedido y planteó que podría haber otros intereses detrás. “Me gustaría entender qué hay detrás de esto, el por qué ponerme a mí y a la selección en esta situación. Es un tema de tres, de la ‘U’, la Liga y Alianza, que debieron resolver entre ellos. Con el tiempo lo sabremos. Una pena, sinceramente, porque deberíamos estar celebrando que después de mucho tiempo tres equipos peruanos siguen en competencias internacionales”, concluyó.

El clásico del 24 de agosto se jugará con o sin polémica. Pero las tensiones que ha generado fuera del campo podrían tener consecuencias en la relación entre los clubes y la Federación. El debate está abierto, y la respuesta de Ibáñez ha dejado claro que no está dispuesto a cargar con responsabilidades que no le competen.

TE PUEDE INTERESAR