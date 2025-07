Aunque Alianza Lima ha estado llevando de a pocos a Piero Cari, es indudable que su talento no tardará de llamar la atención de clubes del extranjero y posiblemente pronto tengamos novedades concretas sobre su futuro. Sin embargo, un detalle poco conocido es que en los últimos meses ya hubo sondeos desde el exterior por el mediocampista de 17 años y en tienda blanquiazul fueron cautelosos al momento de manejar la situación.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, en los últimos meses hubo un interés desde Europa por el joven volante. No obstante, en Alianza Lima no se desesperaron y lo tomaron con calma, rechazando dicha posibilidad con la finalidad de que el futbolista termine la temporada en el club y no se salte los pasos necesarios en su formación, sobre todo cuando recién está sumando sus primeros minutos como profesional.

En La Victoria son conscientes del talento que hay en Piero Cari, pero no por eso acelerarán los procesos y aceptarán la primera propuesta que aparezca para llevárselo. Y es que además de las condiciones que tiene, es muy bien considerado por Néstor Gorosito, quien a lo largo de la temporada le ha dado las oportunidades para que se muestre y se gane un lugar como pieza de recambio.

No solo eso, sino que, con Alianza Lima disputando dos torneos en paralelo, ‘Pipo’ lo tiene en carpeta como un eventual titular si la situación lo amerita, tal como ocurrió el fin de semana pasado en el encuentro frente a Cusco FC, donde fue inicialista y jugó 61′ antes de ser sustituido por Kevin Quevedo. Cari sabe que si sigue así, todo caerá por su propio peso.

Piero Cari registra dos asistencias con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

En cuanto a sus números, en lo que va de la temporada registra 15 partidos disputados entre todas las competiciones –Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana– y, si bien aún no ha marcado goles, lleva dos asistentes. Cada vez que fue requerido, Piero Cari le cambió la cara al equipo con su conchudez y generó buenos comentarios por su rendimiento.

Por otro lado, si bien no sumó minutos en la vuelta ante Gremio –sí ingresó en la ida–, el último jueves se tomó unos minutos para analizar la clasificación de Alianza Lima a los octavos de final de la Copa Sudamericana. “Estoy contento por lo conseguido en Porto Alegre, fue algo histórico. Estoy orgulloso del grupo, que viene haciendo las cosas bien”, sostuvo ante los medios de comunicación.

Sobre el respaldo de Néstor Gorosito, el tacneño, quien tiene contrato con los íntimos hasta finales del 2027, valoró sus consejos y se mostró seguro de lo que tiene que hacer para seguir destacando. “El profesor habla muy bien de mí y eso me pone feliz. Me dice que siga haciendo las cosas bien, que esté al 100 % y que mejore físicamente”, aseveró.

Piero Cari es muy bien considerado por Néstor Gorosito. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de eliminar a Gremio y clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 27 de julio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, además de sus alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Fanatiz, DGO y Zapping. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas opciones para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

