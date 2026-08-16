Piero Quispe debutó en Universitario tras su regreso del extranjero. (Video: L1 MAX)
Piero Quispe debutó en Universitario tras su regreso del extranjero. (Video: L1 MAX)

Con ganando por 3-1 y la necesidad de sostener la posesión de la pelota, mandó al campo a , quien ingresó ante para hacer su reestreno con los cremas tras volver del extranjero. El exjugador de Pumas UNAM entró por Jairo Concha, con el objetivo de manejar los hilos del partido y tratar de que la ‘U’ se defienda con la pelota en una cancha que siempre es complicada, sobre todo en la parte final del compromiso. Con la ventaja en el bolsillo, Cúper busca asegurar la victoria para volver a Lima con los tres puntos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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