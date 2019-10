De campeonar con Peñarol a vivir crisis con Pirata: "Tuve que mandar a pedir dinero de Uruguay"

Dejó propuestas en Hungría y en su natal Uruguay para darle prioridad a Pirata FC. Sin embargo, jamás pensó vivir una pesadilla en el Fútbol Peruano. Nicolás Raguso es uno de los más afectados con la crisis del equipo norteño a tal punto de tener que recurrir a su familia para cubrir sus costos de alojamiento en el país.

"He tenido problemas con el presidente por el tema de alojamiento porque le he dicho que me tiene que terminar de abonar para pagarlo y mandar un dinero a mi familia. Tuve que mandar a pedir dinero a mi país. Es difícil mantenerse acá", sostuvo el jugador en diálogo con Depor.

El ahora jugador de Pirata FC se mostró incómodo por los incumplimientos en el contrato que firmó con el presidente del elenco norteño, confesando que tuvo que resignar una cantidad importante de dinero para no perder continuidad en el fútbol.

"Cuando fui a firmar contrato, no era lo que habíamos acordado. Tuve que agarrar el equipo de todas maneras porque ya se había cerrado el libro de pases en Uruguay", agregó el exjugador y campeón con Peñarol en el torneo de su país.

Por otro lado, Pirata FC tendrá que medirse con Alianza Lima este fin de semana. Los jugadores del equipo verde aún no confirman su presencia en el duelo válido por la fecha 10 del Torneo Clausura, pero esperan que el tema se solucione para que el evento se desarrolle con normalidad.

La Selección Peruana Sub 23 continúa con sus entrenamientos. (Video: Mariagrazia Llenque)

► Como Paulo Gallardo: jugadores que se retiraron y volvieron al fútbol

► Cambio de chip: Nicolás Córdova no los tenía en cuenta y ahora son claves en el equipo de Ángel Comizzo

► Christian Cueva: "Tengo actitudes infantiles, pero no actúo con maldad"

► Selección Peruana entrenará en Buenos Aires antes de enfrentar a Uruguay en Montevideo