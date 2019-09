Pirata FC vs. Alianza Universidad: chocan en Olmos por la fecha 7 del Torneo Clausura

Pirata FC vs. Alianza Universidad juegan EN VIVO este sábado 14 de septiembre por la fecha 7 de Liga 1 Torneo Clausura desde las 11:00 a.m. (hora peruana) en el estadio Francisco Mendoza de Olmos y con transmisión de Gol Perú. No te pierdas el partido minuto a minuto.

Pirata FC está obligado a hanar en casa luego de que Sport Boys lograra lo impensado: ganar en Ayacucho. El triunfo de la banda rosada ha dejado a los lambayecanos como coleros absolutos de la tabla de posiciones de puntaje acumulado y una enorme presión.

A falta de 11 fechas para que culmine la Liga 1, Pirata FC no tiene margen de error. Actualmente está a 10 puntos de los puestos de salvación y eso es lo obliga a ganarle a como de lugar a un Alianza Universidad golpeado y que también urge de la victoria.

Los huanuqueños vienen de caer en la jornada anterior contra Universitario de Deportes en condición de local y tienen que recuperar puntos para seguir en la pelea por meterse a un puesto de clasificación internacional.

En la Liga 1 Torneo Apertura, Alianza Universidad no pudo ante Pirata y empataron 0-0 en Huánuco. Ahora los dos recién ascendidos buscan hacerse con el primer triunfo en el historial entre ambos en la Primera División.

Pirata FC vs. Alianza Universidad: aquí se jugará el partido este sábado

Pirata FC vs. Alianza Universidad: posibles alineaciones

Pirata FC : P. Izaguirre, R. Rengifo, G. Echandía, R. Andía, A. Cueto, J. Bustamante, L. Acuy, C. Canales, M. Ceballos, L. Tejada y L. Zúñiga.



Alianza Universidad: D. Morales, E. Ramos, J. Camara, G. Gambetta, C. Carbajal, J. Rivas, G. Mendoza, J. Landauri, J. Durán, L. Pajoy yJ. Hansen.

