Jugar en la altura de Huancayo ha sido, por años, un reto complejo para Alianza Lima. Desde que Sport Huancayo compite a nivel profesional (2009), ambos equipos se han enfrentado 20 veces en la ciudad ‘Incontrastable’, con un balance blanquiazul de seis victorias, cinco empates y nueve derrotas. En otras palabras, Alianza Lima apenas alcanza un 30 % de triunfos cuando visita al ‘Rojo Matador’.

Además, el cruce suele resolverse por detalles. De acuerdo con estadísticas, se trata de una serie de enfrentamientos con marcadores ajustados: casi seis de cada diez partidos terminaron con menos de 2.5 goles, y el margen de error suele ser mínimo en un escenario donde la altura pesa.

El patrón más determinante del historial está en lo defensivo. Cada vez que Sport Huancayo marcó dos o más goles, Alianza Lima perdió (nueve de nueve), un dato que refleja el peso del local cuando logra imponer su ritmo y eficacia. En contraste, cuando el cuadro íntimo consiguió mantener a su rival en 0 o 1 gol, se mantuvo invicto, con un balance de seis triunfos y cinco empates.

Pese a ese panorama global, la historia reciente muestra una señal de mayor equilibrio. En las últimas seis visitas (2019–2025), Alianza mejoró sus números en Huancayo con tres victorias, un empate y dos derrotas; además mantuvo tres porterías a cero, reflejo de una versión más sólida para competir en la altura.

Con este último contexto, Betsson anticipa un duelo de márgenes estrechos, aunque con ligera inclinación hacia el conjunto íntimo: el triunfo de Alianza Lima paga 2.50, frente a los 2.70 que paga la victoria de Sport Huancayo y el 3.25 que ofrece el empate.

Alianza Lima apunta a debutar con el pie derecho en la Liga 1 y parte como uno de los candidatos al título del Apertura. En las cuotas de Betsson previas al inicio del torneo, el cuadro blanquiazul paga 3.00 para campeonar, solo por detrás de Universitario (2.60).

El equipo de Pablo Guede llega con impulso tras el 3–0 ante Inter Miami en su último partido de preparación, aunque la semana también estuvo marcada por el ruido extradeportivo. Con ese escenario, el reto en lo futbolístico será sostener la mejora mostrada en sus visitas más recientes a Huancayo y romper un historial que, en Huancayo, suele favorecer al local.

Ojo al dato de Betsson: cuando Sport Huancayo no anotó (3/6), Alianza no perdió en “La Incontrastable” (dos victorias y un empate).

Balance general (2009–2025)

Partidos jugados en Huancayo: 20

Alianza Lima: 6 victorias – 5 empates – 9 derrotas

Rendimiento: 23 puntos de 60 posibles (38.3 %)

Goles: Huancayo 28 – Alianza Lima 24

● Promedio de goles por partido: 2.60

