Luego de una jornada donde los árbitros quedaron expuestos por sus constantes equivocaciones, esta fecha 3 ha empezado con los mismos errores y los de verde siguen estando en el ojo de la tormenta. Esta vez el hecho de suscitó en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde ADT se vio perjudicado dentro al Deportivo Garcilaso por una cuestionable decisión del árbitro Rudy Méndez, quien coincidentemente está haciendo su debut oficial en la máxima categoría del fútbol peruano como árbitro. Todo sucedió al mintió 17′, cuando en una disputa aérea Jonathan Bauman choca con Claudio Torrejón. Según se pudo ver en las imágenes de la transmisión, si bien el delantero de ADT extiende su brazo, lo hace para ganar la posición y no para impactar vehementemente con el volante del ‘Pedacito de Cielo’. Méndez no dudó y expulsó al atacante, dejando al conjunto tarmeño con 10 jugadores. Pese a una demora por la revisión del VAR, en donde se encontraba Fernando Legario como asistente, este no llamó al principal para que fuera al monitor y la polémica decisión se mantuvo. ¿El cuadro de Tarma pedirá los audios del VAR para conocer más detalles de la medida tomada por Rudy Méndez? Veremos cómo reacciona la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) en los próximos días.