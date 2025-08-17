Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¿Ni amarilla? La acción de Ancajima sobre Herrera que puso la polémica en el Universitario vs. Huancayo
¿Ni amarilla? La acción de Ancajima sobre Herrera que puso la polémica en el Universitario vs. Huancayo
Llegando al final de la primera parte del juego, una polémica incomodó al banquillo del ‘Rojo Matador’ que reclamó una sanción mayor para el futbolista ‘crema’ ante un choque por un balón detenido en el campo.
Falta de Hugo Ancajima dejó dudas sobre si mereció una amonestación mayor. (Video: L1 Max)
Como cada fin de semana las jugadas polémicas son las grandes protagonistas del torneo peruano. Dudas por acciones no cobradas o por diferencia de criterios, genera debate en las redes sociales sobre el rol del VAR que disgusta a muchos. Es así que el duelo entre Universitario y Sport Huancayo, también tuvo una jugada peligrosa que dejó dudas hasta a los mismos comentaristas de la señal oficial de transmisión. En un balón dividido, Hugo Ancajima buscó recuperar el balón llegando rápidamente a él, pero a su vez Josuee Herrera se barría para quitarle dicha oportunidad. Es en ese cruce en el que el futbolista ‘crema’ termina golpeando fuertemente el tobillo de su rival, mientras que los del ‘rojo matador’ buscaron que se amoneste, el VAR en comunicación con el juez principal, decidieron dejarlo pasar.