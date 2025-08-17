Falta de Hugo Ancajima dejó dudas sobre si mereció una amonestación mayor. (Video: L1 Max)
Como cada fin de semana las jugadas polémicas son las grandes protagonistas del torneo peruano. Dudas por acciones no cobradas o por diferencia de criterios, genera debate en las redes sociales sobre el rol del VAR que disgusta a muchos. Es así que el duelo entre y , también tuvo una jugada peligrosa que dejó dudas hasta a los mismos comentaristas de la señal oficial de transmisión. En un balón dividido, Hugo Ancajima buscó recuperar el balón llegando rápidamente a él, pero a su vez Josuee Herrera se barría para quitarle dicha oportunidad. Es en ese cruce en el que el futbolista ‘crema’ termina golpeando fuertemente el tobillo de su rival, mientras que los del ‘rojo matador’ buscaron que se amoneste, el VAR en comunicación con el juez principal, decidieron dejarlo pasar.

