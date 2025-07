Quedan solo dos fechas para saber quién será el ganador del Torneo Apertura 2025. Universitario de Deportes es el líder (seguido por Alianza Lima y Alianza Atlético) y podría coronarse este fin de semana en el Cusco (ante Deportivo Garcilaso); sin embargo, el segundo torneo del año comenzará más pronto de lo esperado, por lo que -desde la Liga 1- publicaron la programación de la fecha 1 del Clausura. Entérate quiénes serán locales en el inicio y cuáles son los horarios de cada duelo.

Con el mismo calendario del Apertura, pero con la variantes de las localías, el Clausura iniciará el viernes 18 de julio con el partido de Alianza Atlético vs. Sport Huancayo (3 pm). Ese mismo día también habrá acción en Cusco, con el duelo de Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas (6 p.m). Para cerrar la noche, Universitario de Deportes será local ante Comerciantes Unidos desde las 9:00 p.m. en el estadio Monumental.

El día sábado 19 se jugarán tres partidos en total. UTC y Melgar se verán las caras en la Ciudad de Cajabamba desde la 1:00 p.m. (hora peruana). Posteriormente, desde las 3:15 p.m., ADT recibe a Cienciano en el estadio Unión de Tarma. La noche del fin de semana se cierra con el Cusco FC vs. Alianza Lima en la ciudad del Cusco.

Por último, el domingo 20 se abre el telón en el estadio Alberto Gallardo con el choque entre Sporting Cristal vs. Alianza Universidad. Como ya es costumbre, los celestes jugarán desde las 11:00 a.m. Ayacucho FC será local ante Atlético Grau a la 1:15 p.m. y la fecha inicia culmina con el Juan Pablo II vs. Sport Boys en Chongoyape.

Para el inicio del Torneo Clausura todos los equipos tendrán 0 puntos; sin embargo, también se deberá tomar en cuenta la tabla acumulada, puntajes basados en el desarrollo de cada escuadra en el Torneo Apertura 2025. Por esta razón, es importante sumar hasta la última jornada.

Cabe resaltar que, para esta competencia, los equipos podrán reforzar. Universitario, por ejemplo, podrá contar con Jesús Castillo y Anderson Santamaría, quienes ya fueron anunciado. Misma situación para Alianza Lima con Gaspar Gentile en la delantera. Eso sí, solo podrán reemplazar a un extranjero de la plantilla.

¿Qué necesita Universitario para ganar el Torneo Apertura?

En su último compromiso, Universitario venció 2-0 a Atlético Grau y dieron un paso importante hacia la obtención de esta primera etapa. Los ‘merengues’, con este triunfo y a pesar de que sus perseguidores lo siguen de cerca, podrían quedarse con el título del Torneo Apertura en esta fecha 18 que se disputara este fin de semana.

Pero para eso, tendrá que esperar que su máximo perseguidor, Alianza Lima, empate o pierda ante Deportivo Binacional este próximo 5 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva, no sin antes tener en cuenta que, la ‘U’ tendría que sellar un triunfo en Cusco frente a Deportivo Garcilaso. Si estos resultados ocurren en la jornada 18, el cuadro ‘crema’ se adjudicará el Torneo Apertura, el cuarto certamen corto consecutivo. Algo nunca antes visto en el balompié peruano.

Si estos resultados no se dan a favor de los dirigidos por Jorge Fossati, tendrían que esperar a la última fecha, donde definirán frente a Los Chankas en el Estadio Monumental. En el caso de que su clásico rival siga con 2 puntos de diferencia en la tabla, solo ganándole cuadro andahuaylino alcanzarán el trofeo.

TE PUEDE INTERESAR