La temporada 2026 de la Liga 1 apunta a ser una de las más competitivas en los últimos años y tendrá su puntapié inicial el próximo viernes 30 de enero. Desde la organización, también revelaron la programación de la fecha 2, contando con partidos atractivos como el Cusco FC vs. Universitario, subcampeón y campeón del año 2025, respectivamente. Por otro lado, el estadio Alberto Gallardo recibirá el Sporting Cristal vs. Melgar. Entérate todos los detalles en la siguiente nota.

La fecha 2 iniciará el día viernes 6 de febrero con el partido de CD Moquegua vs. UTC, a disputarse desde el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador a las 3:00 p.m. (hora peruana). El club aún no podrá ejercer localía en el estadio 25 de noviembre de Moquegua, debido a que el recinto no cuenta con la licencia para disputarse Liga 1. Por esta razón, tendrán su primer choque en Lima.

El sábado 7 de febrero tendremos tres partidos. Desde la 1:00 p.m. (hora peruana), ADT será local ante Sport Boys en el estadio Unión de Tarma. Posteriormente, Atlético Grau recibe a Sport Huancayo en el estadio Campeones del 36 a las 3:15 p.m. en el primer choque de los ‘albos’ en casa.

Para cerrar el día, se llevará a cabo uno de los partidos más atractivos de la fecha: Cusco FC vs. Universitario, desde las 8:00 p.m. El cuadro dorado recibe al actual campeón del fútbol peruano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Para los cremas, será una prueba importante porque Javier Rabanal tendrá su primer reto de altura en la Liga 1.

Universitario y Cusco FC protagonizan el partido más atractivo de la fecha 2. (Foto: GEC)

Para el domingo 8, habrá cuatro importantes cotejos que inician desde temprano. Desde las 11:00 a.m., en el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal recibe a Melgar con la misión de sumar puntos ante un rival de peso. Posteriormente, Los Chankas recibe a Alianza Atlético en Andahuaylas a la 1:15 p.m.

A las 3:30 p.m. (hora peruana), Cienciano será local ante Juan Pablo II en el Inca Garcilaso de la Vega. Este duelo marcará el regreso de Christian Cueva a la ciudad del Cusco, pero defiendo otra camiseta. El volante regresó al Perú para este 2026 y jugará en el equipo de Chongoyape.

En horas de la noche, Alianza Lima recibe a Comerciantes Unidos en el estadio Alejandro Villanueva desde las 6:00 p.m. Este será el primer partido de local de los blanquiazul para la temporada 2026, teniendo en cuenta que llegarán con el cansancio de haber disputado la fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo de Paraguay.

Por último, la fecha 2 de la Liga 1 se cerrará el lunes 9 con la primera localía de FC Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso. El ‘Caballo Negro’ se presentará ante su público en el estadio Héroes de San Ramón, junto a los refuerzos estelares como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR