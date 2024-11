El ambiente de celebración en Universitario de Deportes por su reciente bicampeonato de la Liga 1 Te Apuesto estuvo marcado tanto por la euforia como por la polémica. Tras empatar 0-0 ante Los Chankas en Andahuaylas, los festejos del equipo crema se vieron empañados por las duras palabras de Jean Ferrari, administrador del club, quien lanzó una fuerte crítica contra Bruno Marioni, exdirector de Fútbol Profesional de Alianza Lima. El título de los estudiantiles, consolidado tras la derrota de su clásico rival a manos de Cusco FC (2-1) en el Estadio Alejandro Villanueva, fue el contexto perfecto para que el mandamás crema reviviera antiguas tensiones con el exfutbolista de Boca Juniors.

Jean Ferrari no se guardó nada tras el bicampeonato y, desde Andahuaylas, arremetió contra Marioni recordando un supuesto “menosprecio” que el exdirectivo de Alianza Lima habría mostrado hacia su persona y la institución crema. En sus declaraciones, el administrador de la ‘U’ expresó: “Yo solamente soy una herramienta, pero una que tiene los huevos así de grandes. A ese tarado que dijo que yo le hacía daño al fútbol... A ti, Marioni, te botaron de México por pelearte con la gente, y yo soy el que hace daño en mi país... Contrataste un entrenador y lo botaste al día siguiente; eso no se hace. Jalas jugadores de otros lados; eso no se hace”.

La dureza del mensaje no dejó indiferente a nadie, y menos al ‘Puma’ Carranza, una de las voces más respetadas en la familia de Universitario. Carranza consideró que las palabras de Ferrari fueron un exceso, y lamentó que esta actitud haya ensombrecido un momento de celebración, resaltando que, si bien Ferrari pudo haber estado exaltado, su papel como directivo le exige moderación y respeto.

El ‘Puma’ Carranza: “Eso no es bueno para los niños”

Durante una entrevista con Trivu TV, el ‘Puma’ Carranza expresó su preocupación ante el impacto de las declaraciones de Jean Ferrari en los seguidores más jóvenes del club. Para el ídolo merengue, las celebraciones deportivas deben ser un ejemplo de grandeza y respeto, y consideró que la exaltación del directivo no es una excusa para la dureza de sus palabras. “Yo creo que estaba exaltado por lo que se había logrado, pero eso no se justifica. Somos los que mandamos y hacemos para que una institución sea grande, pero escuchar eso, sobre todo no es bueno para los niños”, comentó Carranza, tomando una postura de responsabilidad y respeto hacia los valores del club.

La postura de Carranza sobre los insultos de Jairo Concha a Marioni

Otro protagonista de la polémica fue Jairo Concha, quien también tuvo palabras despectivas hacia Marioni. La salida del argentino de Alianza Lima había sido confirmada recientemente y, en medio de los festejos, Concha se sumó al ambiente de crítica hacia el exgerente del equipo rival. Sin embargo, José Luis Carranza mostró una postura más comprensiva en este caso, y evitó juzgar al jugador.

“Jairo está tranquilo, porque no ha faltado el respeto tampoco. Sobre lo de Marioni no lo descalifica. Quizá puede tener un problema con él, se lo habrá contado con sus compañeros o no lo sé. Yo veo una bronca entre Jairo y Marioni. El futbolista a veces juega tanto con las discusiones”, dijo Carranza sobre el comentado festejo de Concha en una transmisión en vivo.

