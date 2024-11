Cuando un equipo campeona ganando los dos torneos de la temporada sin la necesidad de disputar una final, no hay mucho para discutir. Por ejemplo, pasó con Alianza Lima en 2017 y ahora ocurre lo mismo con el bicampeonato de Universitario de Deportes en el año de su centenario. Fue un 2024 redondo para los cremas, donde sostuvieron las cosas positivas de la campaña pasada, corrigieron errores y repotenciaron individualidades dentro del 3-5-2, pero con otros matices a partir de la llegada de Fabián Bustos. Mientras continúan los festejos en Ate, el área deportiva del club ya viene trabajando en la planificación para el curso que se avecina y no quieren dejar nada al azar.

Universitario terminó como el mejor de la Liga 1 Te Apuesto y los números lo reafirman: fue el equipo con más victorias (23), menos derrotas (3), menos goles en contra (17), el que más veces dejó su arco en cero (20) y el único en ganar todos sus encuentros en casa (17). A pesar de que el empate ante Los Chankas obligó a los merengues a ver de reojo lo que sucedía entre Alianza Lima y Cusco FC, haber dependido de ese resultado para ganar el Torneo Clausura no les resta ningún mérito. Al contrario, en comparación con el Apertura, donde se impusieron por diferencia de goles para superar a Sporting Cristal, esta vez terminaron como líderes en la tabla de posiciones con un punto más que los victorianos.

La vuelta olímpica en Andahuaylas solo fue el punto culminante de una campaña que será recordada de manera muy especial: fue el año del centenario de la institución, superaron a los dos clásicos rivales en ambos torneos –Alianza Lima y Sporting Cristal–, le dedicaron el título a César ‘Zapatito’ Vega que ahora está en el cielo y, por supuesto, con un bicampeonato que abre la puerta para que sueñen con el ‘tri’. Por otro lado, como sucede en todos los equipos, en el balance anual hay nombres que destacaron con luz propia y fueron determinantes para este logro; mientras que otros aprobaron con lo justo o quedaron en deuda, lo que también pone en juego su continuidad en el plantel.

Universitario registra 28 títulos nacionales en su palmarés. (Foto: Universitario)

¿Se marchan de la ‘U’?

Comenzando por los que terminan contrato tras diciembre de este año, Sebastián Britos es uno de los más destacados. El portero de 36 años llegó para tomar la posta que dejó José Carvallo y cumplió con las expectativas que generó su cartel como el mejor arquero del fútbol uruguayo en 2023. Contabilizando la Liga 1 y la Copa Libertadores, disputó 33 partidos, recibió 22 goles y mantuvo su valla invicta en 17 oportunidades. Según pudo conocer Depor, en Universitario ya trabajan en su renovación. Durante la celebración en Andahuaylas, el propio guardameta se sinceró: “Es el club más grande en el que he jugado. Me encantaría quedarme y espero poder devolverle lo que me han brindado en la cancha por mucho tiempo”.

Entre los nombres que tienen todo para seguir en la ‘U’, está el de Aldo Corzo, quien llegó al club en 2017 y su última renovación se dio a finales de 2021, con un contrato que finaliza este año. Fue uno de los mejores de la temporada, es fijo en la línea de tres, está identificado con la institución y es el capitán, por lo que pronto se cerrará su continuidad. Lo mismo con José Rivera, que este año anotó nueve goles en la Liga 1 y dos en la Copa Libertadores; el ‘Tunche’ tiene una propuesta para firmar por dos campañas más.

Por otra parte, la historia es muy distinta con elementos como Nelson Cabanillas, Hugo Ancajima, Segundo Portocarrero, Yuriel Celi, Edison Flores y Marco Saravia. ‘Caba’ y ‘Porto’, por ejemplo, están en evaluación y Fabián Bustos lo definirá junto al área deportiva –recordemos que el ecuatoriano está a préstamo desde Barcelona SC–. Del mismo modo, según pudo conocer Depor, el ‘Orejas’ le comunicó a la directiva que no seguirá y lo más probable es que vuelva a Atlas, donde todavía tiene vínculo hasta finales de 2025. En cuanto a Celi, su cesión finaliza este año y por ahora todo hace indicar que regresará al Hull City, donde aún le quedan seis meses de contrato. Por último, Saravia no seguiría en el cuadro estudiantil para el año que viene.

Universitario iniciará los diálogos para la renovación de Sebastián Britos. (Foto: Liga 1)

Los que tienen contrato

Universitario también tiene futbolistas con contrato vigente y muchos de ellos vienen siendo claves desde 2023, por lo que su permanencia en el plantel está asegurada. Los que tienen vínculo hasta diciembre de 2025 son Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes y Christopher Olivares. De los que están en esta lista, al menos se conoce que el ‘Zancudito’ está en busca de más minutos –algo que ya pretendió tras el Torneo Apertura– y podría llegar a un acuerdo para la rescisión de su compromiso o, en todo caso, un préstamo.

En cuanto a los que terminan su contrato en 2026, están Gustavo Dulanto, Rodrigo Ureña, Jorge Murrugarra y Alex Valera; mientras que Diego Romero firmó la extensión de su vínculo hasta finales de 2027. Veremos si ‘Pochito’ sigue en Universitario, considerando que habitualmente es utilizado como pieza de recambio, por lo que tendría que pelear para ganarse un puesto en la zaga central. El ‘Pitbull’, ‘Murru’ y ‘Valegol’, entre tanto, son parte de la columna vertebral del equipo y serán armas fundamentales para afrontar la Liga 1 2025 en busca del tricampeonato, además de competir en la Copa Libertadores.

Alex Valera marcó 13 goles con Universitario en la Liga 1 2024. (Foto: Getty Images)

En lo concerniente a Romero, este año comenzó siendo suplente y, tras hacer un buen Preolímpico con la Selección Peruana Sub-23, le llegó la oportunidad de ser titular cuando Sebastián Britos se lesionó durante el clásico del Torneo Clausura. Durante los siete partidos que disputó no desentonó, tuvo grandes intervenciones y conservó su arco en cero en tres ocasiones. Aunque su contrato finaliza en diciembre de 2027, sabe que a sus 23 años necesita más minutos y solo los encontrará en otro club, tomando en cuenta que Britos está cerca de renovar. El ‘Potro’ fue claro y directo en Andahuaylas: “Yo tengo contrato hasta 2027, pero vamos a ver qué pasa. La idea es jugar, tener minutos, y vamos a ver eso”.

Futbolista Edad Contrato vigente hasta Diego Romero 23 años Diciembre de 2027 Sebastián Britos 36 años Diciembre de 2024 Aamet Calderón 26 años Diciembre de 2024 Jhefferson Rodríguez 18 años - Gustavo Dulanto 29 años Diciembre de 2026 Williams Riveros 31 años Diciembre de 2025 Marco Saravia 25 años Diciembre de 2024 Matías Di Benedetto 31 años Diciembre de 2025 Aldo Corzo 35 años Diciembre de 2024 Nelson Cabanillas 24 años Diciembre de 2024 Segundo Portocarrero 28 años Diciembre de 2024 Hugo Ancajima 26 años Diciembre de 2024 Andy Polo 30 años Diciembre de 2025 Rodrigo Ureña 31 años Diciembre de 2026 Jorge Murrugarra 27 años Diciembre de 2026 Horacio Calcaterra 35 años Diciembre de 2025 Alvaro Rojas 19 años Diciembre de 2024 Jairo Concha 25 años Diciembre de 2026 Martín Pérez Guedes 33 años Diciembre de 2025 Yuriel Celi 22 años Diciembre de 2024 Edison Flores 30 años Diciembre de 2024 Gabriel Costa 34 años Diciembre de 2024 Alex Valera 28 años Diciembre de 2026 José Rivera 28 años Diciembre de 2024 Christopher Olivares 25 años Diciembre de 2025

Los detalles de los contratos del plantel de Universitario.

Martín Pérez Guedes fue elegido el mejor jugador de la Liga 1 2024. (Foto: Jonathan Huarcaya)

Un 2025 con muchos retos

Cuando un equipo campeona, la vara aumenta para el año siguiente. En este caso, Universitario afrontará la temporada 2025 como el vigente bicampeón del fútbol peruano, un lugar que se ganó a pulso y que lo revalidó en el campo de juego cuando tuvo que hacerlo. Eso, por supuesto, hace que la exigencia sea mayor para los retos que se le avecinan, ya sea en ir en busca del tricampeonato de la Liga 1, como competir en la Copa Libertadores para mejorar la imagen que dejaron en este 2024.

Viendo las posibles renovaciones y salidas, en una reciente entrevista con Fútbol Como Cancha, Manuel Barreto –director deportivo del club– fue sincero y no quiso aventurarse en alguna afirmación sobre la conformación del plantel para el siguiente año. “Nos gustaría que se queden todos, pero nos tenemos que juntar para ver las posibilidades”, sostuvo el directivo que vela por el deportiva de la ‘U’, siendo cauteloso cuando le tocó referirse a los futbolistas que podrían llegar como refuerzos.

Considerando que Nelson Cabanillas y Segundo Portocarrero están siendo evaluados para definir si continúan o no en el plantel, el puesto de carrilero izquierdo es uno al que Universitario debe apuntar a reforzar para el 2025. A diferencia de lo que sucede en el lado opuesto, donde Andy Polo se ha mantenido firme durante las dos últimas temporadas, el flanco zurdo ha carecido de un dueño que ofrezca seguridad en las labores defensivas y que sea gravitante en ataque, ya sea con buenos centros o asociaciones claras con el volante interior. Paolo Reyna suena como una alternativa.

Segundo Portocarrero tiene contrato vigente con Barcelona SC. (Foto: Liga 1)

En ofensiva, con el retorno de Edison Flores a México, la directiva tendrá que enfocarse en encontrarle un sustituto pensando en el socio de Alex Valera. Asimismo, en la ‘U’ tendrán que definir si el delantero pomalqueño será el ‘9’ para afrontar la Copa Libertadores, o buscan a otro para competirle el puesto. Debido a que ya fallaron con Emanuel Herrera en 2023 y Diego Dorregaray en 2024, esta vez tienen que ser precisos en su elección y enfocarse en un ariete de calidad comprobada a nivel internacional, capaz de darles otro roce en la Copa Libertadores.

Con este panorama, ¿todo pinta para que por fin se dé el regreso de Raúl Ruidíaz, a quien ya intentaron fichar para el segundo semestre de este año? La ‘Pulga’ termina su vínculo con Seattle Sounders cuando finalice la MLS 2024 y hay predisposición para negociar su repatriación. Al respecto, Manuel Barreto ya dio luces sobre lo que se ha avanzado hasta el momento. “Ruidíaz es una posibilidad porque acaba contrato, pero es prematuro. Va a depender de Raúl”, sostuvo en Fútbol Como Cancha. Con la obsesión del tricampeonato y el reto de la Libertadores de por medio, la ‘U’ cuenta con los argumentos para seducir al atacante de 34 años. Estos dos últimos meses del año serán cruciales.

Raúl Ruidíaz termina contrato con Seattle Sounders cunado finalice la MLS 2024. (Foto: Seattle Sounders)





