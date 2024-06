Solo seis meses duró Enderson Moreira como técnico de Sporting Cristal. La salida del brasileño tomó por sorpresa a muchos y se dio una semana después de que el equipo no consiguiera el Torneo Apertura, un duro golpe que, sumado a la eliminación temprana de la Copa Libertadores, terminó por decidir la destitución del entrenador. Por esta razón, los rimenes comenzaron su búsqueda para definir al nuevo estratega que se hará cargo del primer equipo para lo que resta del año y, en ese sentido, han aparecido varios nombres -nacionales y extranjeros- que asoman como posibilidad.

Enderson Moreira no dejó malos números en Sporting Cristal: dirigió un total de 19 partidos oficiales con Sporting Cristal, entre Liga 1 y Copa Libertadores, dejando un balance de 14 triunfos, un empate y cuatro derrotas. Sin embargo, el técnico brasileño falló en situaciones claves como en el 6-1 ante Always Ready y la goleada 4-1 que recibió frente a Universitario en el Monumental, evidenciando errores de planteamientos en partidos importantes y sensaciones de una defensa frágil que nunca pudo solucionar durante su estancia en La Florida.

¿Qué perfil debe tener el nuevo entrenador?

Sporting Cristal siempre se ha caracterizado por ser un equipo protagonista, que prioriza la posesión de balón, la intensidad y siempre ir al ataque, por lo que, en los últimos años, sus entrenadores se han mantenido en esa línea en cuanto al estilo de juego. Además, uno de los puntos claves es que el nuevo técnico debe confiar plenamente en los jóvenes y les de minutos de juego para que puedan crecer como futbolistas, ya que es parte de la filosofía del club para poder potenciarlos y venderlos al extranjeros.

Sin embargo, no sorprendería que Sporting Cristal busque algo más en su nuevo técnico. El equipo vive una crisis deportiva por caer eliminado de forma prematura en la Copa Libertadores y perder el Torneo Apertura por diferencia de goles. Los rimenses necesitan con urgencia a un entrenador que tenga buen manejo de grupo y le pueda dar resultados inmediatos sin esperar por los tiempos de adaptación, con el objetivo de conseguir el título nacional a fin de año.

Sporting Cristal buscará obtener el título nacional a fin de año con un nuevo entrenador. (Foto: SC)

¿Se mantendrá la escuela brasileña?

La llegada Tiago Nunes para la temporada 2023 marcó la pauta de lo que venía haciendo Sporting Cristal hasta ahora. El entrenador brasileño hizo una buena campaña internacional, superando dos etapas previas para llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedando tercero en su llave con ocho puntos clasificando a Copa Sudamericana. Mientras que en el torneo local, los celestes pelearon el campeonato hasta las últimas fechas, pero se terminaron cayendo sobre el final y quedaron fue de la pelea por el título que terminó ganando Universitario.

Pese a que en Sporting Cristal deseaban seguir contando con Tiago Nunes, el técnico decidió dar un paso al costado y contrataron a Enderson Moreira para este 2024, que en principio iba a continuar el trabajo iniciado por su antecesor. No obstante, los resultados en Copa Libertadores y en el Torneo Apertura le terminaron por costar el puesto y, al parecer, en La Florida no tienen intenciones de seguir buscando estrategas de esa nacionalidad, ya que los primeros candidatos en aparecer son uruguayos y argentinos.

¿Qué nombres suenan en Sporting Cristal?

Poco tiempo después de conocerse la salida de Enderson Moreira, salió a la luz una opción para el cuadro celeste. El periodista Mauricio Loret de Mola aseguró que Sporting Cristal ya se contacto con el entrenador uruguayo Gustavo Munúa , con experiencia en Nacional de Montevideo, Liga de Quito, Unión de Santa Fe y su último club fue el Real Murcia de España en 2023. Por otro lado, se conoció que el argentino Ramón Díaz también fue ofrecido al cuadro rimense en las últimas horas y se encuentra libre tras su paso por Vasco da Gama.

Jorge Cazulo es también una alternativa que viene considerando Sporting Cristal. El exfutbolista uruguayo jugó nueve temporadas en la Florida, consiguiendo cinco título nacionales, y hasta hace poco fue técnico de la reserva. El propio presidente del club, Joel Raffo, confirmó en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes que el ‘Piki’ es una de las opciones que tiene en su mesa. “Tiene muchísimo potencial. Es uno de los candidatos, sin duda, lo vamos a considerar”, señaló.

Jorge Cazulo asoma como opción en Sporting Cristal. (Foto: SC)

¿Roberto Mosquera es una posibilidad?

El nombre de Roberto Mosquera siempre ha estado muy ligado a Sporting Cristal. Tres títulos como jugador en el equipo rimense y dos como entrenador, lo hacen parte de la historia del club y, ante la salida de Enderson Moreira, lo víncularon rápidamente como una posibilidad. Además, recordemos que actualmente se encuentra libre, tras su paso por la César Vallejo a inicios de 2024, donde no obtuvo los resultados esperados y salió del cargo.

Ante estos rumores, Joel Raffo descartó la opción de Roberto Mosquera y explicó que no calza con el perfil que anda buscando para el equipo. “Con mucho respeto al ‘profe’ no estaría dentro de los candidatos, él ya cumplió una etapa con nosotros y para lo que necesitamos en estos momentos no estaría”, aseguró también en Al Ángulo el mandamás de Sporting Cristal.





