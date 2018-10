Raúl Fernández denunció campaña en su contra por parte de los árbitros, luego de ser expulsado en el choque entre Universitario de Deportes y Ayacucho FC en Ciudad de Cumaná, por la sexta fecha del Torneo Clausura.



El arquero aseguró que no entiende la decisión del árbitro Miguel Santibáñez, ya que no tocó la pelota fuera del área. "Me chocó en el pecho. Después primero me saca amarilla y luego roja. Una vergüenza en serio".

Agregó: "Yo vengo denunciando esto hace rato contra los árbitros. No sé si tienen algo personal contra mí. Me sorprende. Creo que hay vara acá en Perú. Están perjudicando a Universitario de Deportes hace rato".

Sin embargo, Raúl Fernández no quiso explayarse. "Estoy caliente y si hablo mal seguro me meten como 50 fechas".



Universitario de Deportes fue derrotado el último sábado por 4-2 ante Ayacucho FC y cayó en los puestos de descenso, complicando su situación en la presente temporada.