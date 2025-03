Raúl Ruidíaz, uno de los jugadores que ha podido cosechar más éxitos, en su momento, lejos del fútbol peruano, se encuentra hoy por hoy en un momento decisivo en su carrera. A pesar de contar con propuestas tentadoras para retornas a la MLS en Estados Unidos, el delantero ha dejado claro que su prioridad es continuar en el Perú cerca a su familia. Si bien, no se pudo concretar su llegada al equipo de sus amores, Universitario de Deportes, también pensó en una segunda opción que le permitiría mantenerse en un nivel competitivo. Sin embargo, tampoco se podría hacer realidad. En esta nota, te traemos todos los detalles sobre las ofertas y las opciones que Ruidíaz estaría evaluando.

Pese a que los sueños siempre están para cumplirse, no es el momento para que la historia entre Raúl Ruidíaz y Universitario de Deportes se encuentre en un mismo camino. Hubo intentos de por medio, pero ambas partes querían cosas distintas, por lo que se ha puesto una pausa a el regreso del goleador a la tienda ‘crema’. Sin embargo, el futbolista mantiene su deseo por permanecer cerca.

Después de culminar su contrato con el Seattle Sounders, el delantero nacional regresó a nuestro país con el objetivo de volver a reunirse con su familia pasando tiempo de calidad que le permita reconectar con los suyos. Lo que finalmente lo llevó a la decisión de esperar por la oferta de un equipo que le permita volver al fútbol peruano y no alejarse de sus seres queridos. Ese club al que esperó no fue la ‘U’, fue finalmente Sporting Cristal.

Raúl Ruidíaz viene de ser una de las grandes figuras del Seattle Sounders en los últimos años. (Foto: Agencias)

De acuerdo a la información brindada por el periodista Gustavo Peralta, que mantuvo cercanía con la ‘pulga’ comentó recientemente que el ex seleccionado nacional mantuvo un gusto por el equipo rímense, pues consideraba que en dicho club iba a poder competir en el más alto nivel de Sudamérica, ya que también estará disputando la Copa Libertadores. Sin embargo, no avanzó más allá que solo un gusto personal de parte de Ruidíaz, más no hubo contacto alguno.

“No te digo que negociaron, pero si a Ruidíaz lo llamaba Sporting Cristal él iba. Ya esta semana estará cerrando con un club, pero si lo llamaba Cristal, si aceptaba”, mencionó en L1 Radio. Confirmando de esta manera que el delantero cuenta también con otras ofertas que analizará en estos días para definir su futuro pues está sin equipo desde diciembre del 2024.

Pero a diferencia del cuadro ‘cervecero’, si hay un club peruano que ya ha presentado una propuesta formal hacia el jugador nacional. Y es que, para sorpresa de muchos, a pesar de que no se encuentran bien económicamente, el cuadro de Ayacucho FC buscaría asegurar su permanencia en la primera división contando con los servicios de Raúl Ruidíaz. Es lo que mencionó también el periodista.

“Ospina (técnico de los ‘zorros’) dijo que no, pero tengo información de primera mano que lo de Ayacucho está ahí, pelea económicamente con los dos clubes de la MLS. Porque podría jugar por seis meses”, explicó Peralta. El factor deportivo y familiar podría pesar sobre Raúl Ruidíaz para que termine fichando por el equipo ayacuchano pues en el club en mención se encuentra jugando su hermano menor: Yamir Ruidíaz.

Los hermanos Ruidíaz podrían jugar juntos en el equipo ayacuchano. (Foto: Ayacucho FC / Raúl Ruidiaz)





¿De qué equipos de la MLS ha recibido ofertas Raúl Ruidíaz?

La carrera de Raúl Ruidíaz también podría volver a lucirse en la Major League Soccer (MLS). Lo hecho en Estados Unidos con el Seattle Sounders, como era de esperarse, ha hecho ruido en otros equipos que quieren contar con sus goles para esta temporada. Es así que son dos los equipos que ya se han contactado con el futbolista presentándole una carta de oferta formal para poder contar con el delantero peruano.

“Ruidíaz tiene una opción de Toronto FC y Real Salte Lake”, fue lo que dijo Gustavo Peralta en su programa. El primer equipo en mención se ubica en la posición 14 de la Conferencia del Este, mientras que el segundo, en el puesto 11 de la Conferencia Oeste. Lo cierto es que el delantero peruano definirá su futuro en los siguientes días, por lo que podrían aparecer otras propuestas que lo hagan cambiar de opinión.





TE PUEDE INTERESAR