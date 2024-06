Si bien la Liga 1 se encuentra paralizada por la realización de la Copa América, donde la Selección Peruana viene participando en el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá, el mercado de fichajes se sigue moviendo pensando en el arranque del Torneo Clausura 2024. En ese sentido, en esta nota te daremos todos los detalles que necesitas saber sobre las incorporaciones que Universitario de Deportes ha hecho hasta la fecha, así como los jugadores que se fueron y los rumores de alguna contratación de último momento.

En primera instancia, hay que mencionar que la ‘U’ tuvo como primer a Gustavo Dulanto. El zaguero nacional venía entrenando con el plantel crema y terminó convenciendo al comando técnico de Fabián Bustos, con lo que ahora tendrán un elemento más a la línea defensiva para afrontar el segundo semestre de la temporada. Veremos cómo le va al defensor de 29 años en su regreso a Ate.

En lo que respecta a las salidas, Universitario prestó a dos futbolistas: José Bolívar se marchó prestado a la Universidad César Vallejo, mientras que Piero Guzmán a Cusco FC. Ambos elementos no iban a contar con minutos en lo que quedaba del año, por lo que decidieron buscar nuevos rumbos para no perder continuidad. Ojo, todavía tienen contrato vigente con el combinado merengue.

Uno de los jugadores sondeados por la ‘U’ fue Luis Iberico, de gran presente en el Riga FC de Letonia. El delantero era del agrado del área deportiva del club, por lo que llegaron a tener un contacto formal con él. No obstante, este no llegó a buen puerto. “Me llamaron de la U, pero no hubo nada concreto. También hubo otros clubes de la Liga 1″, reveló el atacante nacional en diálogo con el diario El Diez.

En esa misma línea, ‘Luiki’ no le cerró las puertas a otro intereses, siempre y cuando lo convenza desde lo futbolístico. Marcharse de Europa tendría que implicar pelear el título de la Liga 1 o jugar algún torneo internacional. “Estoy abierto a las opciones, en otro país como en Perú. Si es en Perú, estoy dispuesto a ir a cualquier equipo que juegue torneos internacionales o que pelee el campeonato”, agregó.

Si bien la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que comenzará el Torneo Clausura, el libro de pases se abrirá oficialmente el próximo 7 de julio y estará abierto hasta el 31 de agosto. En este tiempo los clubes de la Liga 1 podrán fichar tanto a jugadores locales como extranjeros; eso sí, los foráneos solo serán incluidos dependiendo de los cupos que tengan disponibles.

Los ganadores del Torneo Clausura en los últimos 10 años:

2023: Universitario

Universitario 2022: Alianza Lima

Alianza Lima 2021: Alianza Lima

Alianza Lima 2020: Ayacucho FC

Ayacucho FC 2019: Alianza Lima

Alianza Lima 2018: Melgar

Melgar 2017: Alianza Lima

Alianza Lima 2016: Sporting Cristal

Sporting Cristal 2015: Melgar

Melgar 2014: Sporting Cristal

Altas, bajas y rumores en Universitario para el Torneo Clausura:

ALTAS BAJAS RENOVACIONES RUMORES Gustavo Dulanto José Bolívar Luis Iberico Piero Guzmán

¿Cuándo inicia el Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se ha detenido aproximadamente por un mes y medio debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrió una para a raíz de que algunos clubes tienen jugadores convocados por el técnico de la ‘Bicolor’, Jorge Fossati, en su lista de 26 elementos citados al campeonato sudamericano.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR