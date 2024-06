Si bien la Selección Peruana ya debutó en la Copa América 2024 con un empate frente a Chile (0-0), la ausencia de Renato Tapia todavía sigue siendo un tema sensible en la interna de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Recordemos que quien iba a ser el capitán de este equipo en Estados Unidos, decidió no participar del certamen continental al no recibir una póliza que lo protegiera frente a una posible lesión, pues desde el 30 de junio iba a quedar como agente libre. En ese sentido, Agustín Lozano, presidente del máximo ente rector del balompié nacional, volvió a tocar el asunto tras su llegada a Kansas con el resto de la delegación.

En una entrevista con ATV Deportes, Agustín Lozano explicó que la decisión de que Renato Tapia no esté en la Copa América fue única y exclusivamente del jugador y Jorge Fossati, quienes conversaron previamente sobre la situación. Asimismo, aclaró que la FPF hizo todos los esfuerzos necesarios para no llegar a este punto, entendiendo que el aún mediocampista del Celta de Vigo es un elemento clave dentro del esquema del entrenador uruguayo.

“Es una decisión de Renato que la he respetado, la hemos respetado. La Federación hizo todos los esfuerzos posibles y todos los trabajos que fueron necesarios. En una conversación se determinó así, el profesor Fossati lo determinó y hay que respetar la decisión”, sostuvo en primera instancia, reafirmando lo que en su momento también sostuvo el estratega de la Selección Peruana.

Eso sí, Lozano dijo que espera que Renato vuelva a ser llamado a la ‘Bicolor’, pero que finalmente eso también pasará por las medidas que tome el propio Fossati. “Esperemos que más adelante esto se pueda revertir. Particularmente como presidente tengo la esperanza de que en algún momento vuelva, eso pasará por su nivel y que el profesor Fossati así lo decida, entendiendo que su comando técnico son los únicos que pueden decidir la próxima convocatoria”, acotó.

Por otro lado, el presidente de la FPF dio detalles de cómo quedó su relación con Tapia después de este incidente que generó mucha controversia alrededor de la ‘Bicolor’, sobre todo porque se dio previo al inicio de la Copa América. En ese sentido, Agustín Lozano afirmó que todo sigue igual y que su vínculo con el volante no ha cambiado. Del mismo modo, reconoció que no pudieron conseguir lo que exigía el jugador por un tema de tiempos.

“La relación sigue siendo de respeto, de presidente a jugador. No hay nada que se haya roto, al contrario, Renato tiene todo el apoyo de la Federación, tiene el mayor aprecio de la directiva y mi persona. Esto pasó por un momento de decisiones en que seguramente él ha querido tener alguna protección que en su oportunidad no se pudo brindar en el tiempo que él pidió, porque hay cosas que no se manejan de un día para otro. Son circunstancias que pasan”, agregó.

Más allá de señalar a algún responsable, Lozano prefirió resolver eso en la interna. “No hablemos de responsabilidades. Hablemos de las decisiones. Cuando se toma una decisión, el resto queda en un segundo plano y hay que respetarlas, venga de quien venga. Uno no puede obligar a nadie, uno tiene que ser respetuoso de las decisiones. Si hay temas de la interna que se tengan que evaluar, se evaluarán. Si hay responsabilidades administrativas, se tendrán que evaluar”, apuntó.

Finalmente, recalcó que Renato Tapia sigue teniendo las puertas abierta de la Selección Peruana, siempre y cuando así lo decida Jorge Fossati. “En la decisión que tomó Renato con el profesor, no entro a tallar yo. No estoy para incomodar y generar complicaciones. Eso es lo que he hecho. Hay que esperar a que cuando lleguen los partidos de las Eliminatorias, vuelva a estar. Será siempre bienvenido. La selección siempre estará abierta para todos los jugadores que estén en el nivel de competir”, aseveró.

Agustín Lozano habló sobre la situación de Renato Tapia tras no ir a la Copa América. (Video: ATV)





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de empatar por 0-0 con Chile, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando se enfrente a Canadá por la segunda jornada del Grupo A de la Copa América 2024. Dicho encuentro está programado para el martes 25 de junio desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Children’s Mercy Park, ubicado en la localidad de Kansas City (Estados Unidos). Los canadienses llegan a este duelo después de perder por 2-0 ante Argentina, lo cual no significa que será un rival sencillo para la ‘Bicolor’.

Recuerda que para seguir esta y todas las transmisiones de este certamen continental, deberás conectarte a la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en la plataforma de streaming de DGO. Por otro lado, para el territorio peruano habrá una televisación por señal abierta en las pantallas de América TV, además de su versión digital en América TV GO. Ojo, este canal solo pasará los partidos de la ‘Blanquirroja’, una semifinal y la gran final.





