Tiene los objetivos claros. Reimond Manco fue anunciado como nuevo refuerzo en Alianza Universidad, un equipo que en el 2020 demostró que estaba a la altura de pelear por el título. Esto lo sabe ‘Rei’, por lo que no dudó en dejarlo claro en sus redes sociales, a la espera de darle una alegría a la gente de Huánuco cuando comience una nueva campaña en la Liga 1.

Como una de las dinámicas que suele realizar el jugador en su cuenta de Instagram, Manco invitó a sus seguidores a que le hagan preguntas, las cuales él puede decidir contestar o no. Uno de estos cuestionamientos fue si su objetivo con AUDH sería clasificar a la Libertadores.

Manco no dudó en dejar claro que lo que su meta con los azulgranas es “campeonar”, pues con ello volvería a alzarse con la copa, tal y como lo hizo en el 2011 junto a Juan Aurich. Además, le daría el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Reimond Manco acumuló un total de 1,578 minutos en campo, al disputar 19 cotejos (17 de ellos como titular) en Atlético Grau. Si bien arrancó el año con Binacional, los problemas de falta de pagos a los jugadores al inicio de la pandemia generó que rescinda de su contrato.

Reimond Manco y su objetivo con Alianza Universidad. (Foto: Instagram)





Lo ve con buenos ojos

En conversación con Depor, Rony Revollar habló sobre el reciente fichaje de Reimond Manco y admitió que “pedí a Reimond, es un crack, futbolísticamente es un jugador que marca la diferencia en los equipos a los que ha ido. [...] Estoy convencido de que nos va a dar esa cuota distinta que todo equipo quiere tener y hoy tenemos la suerte de tenerlo en el equipo”.

Además, manifestó que es un paso importante el que está dando el jugador, pues “el fútbol peruano ha recuperado a un talento. Hace 5 años que no hay noticias negativas de él y no está en las portadas en las que no debe estar”. Incluso, el DT aseguró que espera contribuir en el desarrollo del futbolista para que este cumpla su propósito de volver a ser convocado por Ricardo Gareca.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





VIDEO RECOMENDADO

Internacional estima que Paolo Guerrero pueda entrenar “sin limitaciones” desde el próximo mes

TE PUEDE INTERESAR