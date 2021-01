Alianza Universidad lleva dos temporadas en primera división, tiempo en el que ha logrado un notable crecimiento, tanto así que en el 2020 impresionó a muchos liderando la tabla de posiciones en el arranque del campeonato. Sin embargo, una serie de circunstancias hicieron que el club pierda el rumbo y quede en la mitad de la tabla, peleando por un cupo para la Copa Sudamericana, que finalmente no obtuvo.

De cara a este 2021, tanto la directiva como el comando técnico están haciendo grandes esfuerzos para renovar a los jugadores que son clave en el equipo y traer a otros futbolistas para completar un plantel competitivo y estar más cerca del título con el que tanto sueñan.

En conversación con Depor, el técnico de Alianza Universidad, Ronny Revollar, habló sobre el reciente fichaje de Reimond Manco, quien fue oficializado a través de redes sociales el lunes pasado. “¡Bienvenido! Reimond Manco, muda su buen fútbol a la ciudad del mejor clima del mundo”, fue le mensaje que el club le dedicó.

Se sabe del complicado pasado de Reimond Manco y sus constantes indisciplinas, sin embargo, el estratega de Alianza Universidad prefiere enfocarse en la evolución que ha tenido con respecto a su actitud en los últimos años y su evidente talento para el fútbol.

“Yo pedí a Reimond, es un crack, futbolísticamente es un jugador que marca la diferencia en los equipos a los que ha ido, así que nosotros, por el estilo de juego que uno practica, por el sistema que utilizo y por le gusto que tengo del buen fútbol, yo estoy convencido de que nos va a dar esa cuota distinta que todo equipo quiere tener y hoy tenemos la suerte de tenerlo en el equipo”, sostuvo el estratega.

“Hace 5 años que yo no veo una noticia negativa de Reimond Manco y eso a mi me da gusto como apasionado del fútbol, porque el fútbol peruano ha recuperado a un talento. Hace 5 años que no hay noticias negativas de él y no está en las portadas en las que no debe estar”, añadió.

En la misma línea el técnico aseguró que espera contribuir en el desarrollo del futbolista para que este cumpla su propósito de volver a ser convocado por Ricardo Gareca. “Manco da que hablar por su buen fútbol, por su trabajo y seguro que este año vamos a hacer todo como comando técnico y como club para que su deseo de regresar a la Selección se dé de la mejor manera”, precisó.

