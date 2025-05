El buen nivel de Christian Cueva con Cienciano del Cusco, tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana, generó una avalancha de comentarios en las redes sociales, sobre si ‘Aladino’ podría volver a la Selección Peruana para la fecha doble de junio. Sin embargo, Reimond Manco mostró su postura y también su desacuerdo con este eventual suceso, lo que generó la respuesta del volante del ‘Papá’ en una reciente emisión de Enfocados, programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

“En la Sub-17, mira, está James Rodríguez, pero lo demostró en la Sub-17 y más arriba. Lo bueno que él tuvo ( Reimond Manco) tiene que valorarlo y tratar de recordarlo bonito, no para echar mierda. No vale, no es, no es la manera”, dijo ‘Aladino’. Por ello, el ‘Rei’ optó por responderle.

“Te quieren hincar y tú caes en ese contexto de responder de la peor manera, pero olvídate Christian que alguien tiene que jugar un Mundial para poder emitir una opinión, sino tú le haces caso a Desio que nunca jugó un Mundial y está de entrenador, es un poco ignorante e irónico lo que dices”, sostuvo el ex ‘jotita’.

Acto seguido, aclaró que “no creo haber faltado el respeto, me mantengo en mi posición de si él sigue elevando su nivel y llega a un buen estado físico puede ir a la selección, mientras tanto creo que los que tienen que ir a la selección con el nivel físico que te exige la eliminatoria tiene que estar preparado".

Eso sí, Manco encendió la polémica recordando la previa al Mundial de Rusia 2018, donde esperaba ser convocado. “En el 2017 antes del mundial, fue mi mejor año en Unión Comercio, me fueron a ver de la selección, hice dos goles y dos asistencias, y no me convocaron, ahora entiendo porque no me convocaron, lo confirmo”, aseguró.

Ya para cerrar el tema Cueva, y durante la emisión del programa Juego Cruzado junto a los demás panelistas, el ‘Rei’ dejó un mensaje: “hay gente que es tan pobre, que solo tiene dinero y que te envidia por la clase de persona que eres y no te quiere ver cerca porque le huele feo”. ¿Indirecta bien directa?

Reimond Manco se retiró el año pasado del fútbol y ahora se dedica al entretenimiento. | Foto: EGCF

¿Qué dijo Cueva sobre Manco?

El volante del ‘Papá’ no fue ajeno a los comentarios de Reimond Manco y esperó el momento oportuno para dar sus descargos. Cueva intervino y argumentó que en su pico de rendimiento fue capaz de ser determinante con goles y asistencias, especialmente en las Eliminatorias para Rusia 2018 y Qatar 2022.

“Yo tengo dos Eliminatorias jugadas, y en esas dos estoy arriba en asistencias y goles. La prensa deportiva no lo entiende. ¿Por qué la gente no piensa en eso? En dos Eliminatorias hice algo que me llena de orgullo, ese día que pasó el repechaje con la ‘Foca’ (ante Nueva Zelanda) yo lloré demasiado”, sostuvo.

Luego, Cueva no bajó el tono de sus declaraciones y fue directo al grano, haciendo alusión a la Sub-17 de la que Reimond Manco fue parte y consiguió la recordada clasificación al Mundial de Corea, allá en el lejano 2007. Según el nacido en Huamachuco, el ahora exfutbolistas sigue viviendo de eso y no ha pasado página.

“Ahí me di cuenta que estaba jugando con gente de otro nivel, ‘galácticos’ como se dice. Para que después, ahora que no estoy bien, me vengan a decir que no estoy preparado para la selección, que no estoy preparado para esto. El hombre se quedó con su Sub-17, la verdad que no entiendo”, agregó.

