Reimond Manco y su preocupación: “Es un poco extraño que no tenga equipo”

Luego del destacado año que realizó en Unión Comercio, Reimond Manco aún se encuentra en la búsqueda de fichar por un club que le llene los ojos. De hecho, Sport Boys intentó ficharlo, según cuenta, pero las negociaciones no prosperaron por un tema económico.

Ahora, Reimond Manco analiza la posibilidad de salir del país, para buscar suerte y, así, seguir en actividad. Claro, el exjugador de Alianza Lima está convencido en continuar alimentando su carrera, para pelear por una convocatoria a la Selección Peruana.

"Es un poco extraño que no tenga equipo, cuando he tenido buenas campañas. A mitad de año, hubo interés de un equipo grande de Colombia. No descarto [la posibilidad de salir del país], porque no estoy en las condiciones de hacerlo”, afirmó Reimond Manco en Radio Ovación.

Es preciso señalar que Nolberto Solano, asistente de Ricardo Gareca, reconoció que el comando técnico de la Selección Peruana seguía de cerca los pasos de Reimond Manco.

"Todavía no firmo contrato con ningún equipo, pro estoy viendo algunas opciones. Tengo que tener paciencia y esperar a que salga algo que me convenga deportivamente y económicamente”, concluyó Reimond Manco.