En el último episodio del podcast Enfocados, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola tuvieron como invitado a Christian Cueva, donde abordaron diversos temas, donde muchos fueron revelaciones ‘bombas’. Entre las polémicas surgidas en este programa digital, una de ellas fue la discusión sobre las supuestas indirectas lanzadas por la ‘Foquita’ y ‘Aladino’, quienes defendieron a Paolo Guerrero ante comentarios pasados de Reimond Manco en su programa Cojo y Manco. Ellos indicaron que todo lo que ‘Rei’ había logrado en su carrera, ‘El Depredador’ lo había alcanzado en tan solo 6 meses. Ante esto, el jugador de Unión Comercio, respondió: “Farfán, Cueva, Paolo son cracks. Yo no puedo decir nada.”

Aunque no los nombró directamente, Reimond Manco había realizado algunas críticas hacia Paolo Guerrero y Christian Cueva algunas semanas atrás en Cojo y Manco. En respuesta a esto, ‘Cuevita’ y Farfán decidieron abordar el tema durante el podcast mediante el uso de indirectas. Frente a esta situación, el jugador actual de Unión Comercio no permaneció en silencio y decidió expresarse a través de sus redes sociales.

Antes de hacer pública su respuesta a las indirectas que lo involucraban, ‘Rei’ publicó una historia de Instagram, la cual horas más tarde fue eliminada. En ella, se mostraba junto a su pareja e hijos, con una frase que, al parecer, iba dirigida a los exjugadores de Alianza Lima: “De nada sirve la riqueza en los bolsillos, cuando hay pobreza en el corazón...”. Acompañado con un emoji de silencio.

Sin embargo, el mensaje original solo estuvo visible en línea por unos minutos antes de que decidiera eliminarlo. Después, decidió volver a publicar la misma fotografía, pero esta vez acompañada de un texto diferente, resaltando que su familia es su mayor logro: “Ellos, mi más grande victoria”.

¿Qué ‘dardos’ lanzaron Farfán y Cueva contra Manco?

Todo comenzó cuando el exjugador de Sao Paulo estaba hablando de su peinado. “Es mi marca registrada ya”, dijo. ‘Jeffry’ añadió: “Hay algunos que quieren inventar”. A partir de ese momento, Cueva disparó con todo: “Que si fue, no fue. Ya pasó ya. ‘Que tuve, que sí, que primero fue lunes que martes’. Cuando estás acá en la caliente, ahí es. ‘Que yo pude ser este, que pude estar acá’. Varios son así. Pero la cosa es en la Selección. Ahí se ve. ¿Tuviste la oportunidad? Sí. ¿Lo aprovechaste? No”.

Guizasola quiso calmar las aguas, pero ‘Aladino’ continuó: “Nadie ha tenido problema aquí, sino que simplemente hay que saber expresarse. Si no tienes experiencia para sentarte en un programa, y manejar un programa, cállate”. Farfán también se sumó a los dardos de ‘Cuevita’ y decidió defender a su amigo Paolo Guerrero, a quien esta persona también habría criticado.

“No puedes hablar. Me hacen renegar. Hablando de Paolo Guerrero, del ‘Cholo’ Cueva. Paolo Guerrero, 39 años, en seis meses en LDU ha ganado un título de Copa Sudamericana. Oye, todo lo que has hecho en tu carrera, Paolo lo ha hecho en 6 meses. Un poco de respeto. Cuando no tienes mochila, no hables”, dijo el exfutbolista.





Manco aclara tema con Farfán y Cueva

Todo este conflicto empezó luego que Reimond Manco, quien en su podcast Cojo y Manco, habló sobre ‘Aladino’, el ‘Depredador’, entre otros. “Manco, si fueras bueno, te hubieran preferido antes que Cueva”, le preguntó un usuario al ‘Rei’. Su respuesta fue la siguiente: “¿Recuerdas la Sub 20 que pasó? Del Sudamericano que fue en Venezuela. Ya, Cueva quedó fuera. Y adivina quién jugaba en ese puesto. Jugaba yo, sino que no me dediqué y no quise hacerlo. Siempre fue sábado primero que domingo”.

Ahora, luego de los comentarios hechos por Farfán y Cueva, el jugador de 33 años respondió en su propio programa junto al periodista Horacio Zimmermann. “Lo pude ver hoy. Me llegaron muchos comentarios ayer, pero no le paré mucha atención. Hoy después de entrenar lo vi y, ¿qué les puedo decir? Farfán, Cueva, Paolo son cracks. Yo no puedo decir nada. Lo dijeron y está bien. ¿Qué puedo hacer”, indicó.

Además, el jugador de Unión Comercio también señaló que en ningún momento está involucrado en una disputa y enfatizó que solo está concentrado en su familia y en su carrera como futbolista. “La pelea es de dos. Yo estoy enfocado en otra situación, en el fútbol, en mi alimentación, en mi familia… esas son las cosas realmente importantes, lo que la familia le pueda dar. Eso no tiene precio”, indicó.

“Yo respeto la trayectoria de Farfán, Paolo, como también la ‘Chiquito’ Flores... todos gozaron y disfrutaron a su manera y debido momento. Unos llegaron más lejos, lograron más cosas... esta bien. Se lo ganaron, es para aplaudir. Otros quizá no, pero fueron felices. La felicidad no se compra en la farmacia. Yo creo que el respeto tiene que ir del gerente de la empresa hasta al que limpia... yo respeto a los tres (Farfán, Cueva y Guerrero)”, finalizó el futbolista.

Farfán y Cueva arremeten contra Reimond Manco en defensa de Paolo Guerrero

