Si bien el presente de Anderson Santamaría está en Santos Laguna, club por el que fichó recientemente, en su transcurrir por el fútbol mexicano dejó buenos amigos en todos los equipos por donde pasó y Atlas de Guadalajara no fue la excepción. Así pues, tras la reciente consagración del América al vencer a Cruz Azul con un global de 2-1 en la final del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, el zaguero nacional le dejó un afectuoso saludo a Julián Quiñones, con quien compartió vestuarios en el elenco rojinegro.

A través de sus redes sociales, Anderson Santamaría publicó una foto suya junto al delantero colombiano –nacionalizado mexicano– y lo felicitó por el logró que consiguió con las ‘Águilas’, siendo una de las figuras del equipo. “Te lo mereces, crack”, fue el escueto mensaje que escribió el también defensor de la Selección Peruana.

Ambos futbolistas compartieron vestuarios en Atlas durante dos temporadas, ganando juntos dos títulos de Liga MX y un trofeo de Campeón de Campeones. A pesar de que el camino de ambos jugadores se separaron por cosas del fútbol y del destino, conservaron una cordial amistad que se vio reflejado en la consideración el dicho saludo del excentral de Melgar.

Este reciente título de Julián Quiñones con el Club América es el sexto de Liga MX que suma en su palmarés, ganando otro más con los capitalinos, dos con Tigres UANL y los otros dos mencionados en Atlas de Guadalajara. Por ahora su futuro es incierto, pero desde México apuntan a que tiene ofertas del extranjero y la que más le seduce es una de Arabia Saudita, donde le ofrecen un exorbitante contrato multimillonario.

Precisamente sobre este tema, el atacante de 27 años habló con los medios de comunicación y precisó que esta fue su última temporada con los amarillos, por lo que se irá satisfecho habiendo salido campeón una vez más. “Me voy, me voy contento porque cumplí con todas las expectativas. Cumplí individualmente, en lo colectivo y le dejó algo a esta institución. Algo que se va a recordar para para toda la vida”, manifestó.

Aunque no quiso especificar cuál sería su posible destino tras su paso por las ‘Águilas’, agregó que se irá conforme con su rendimiento y agradecido con el apoyo de la hinchada. “Feliz por mis compañeros, por esta institución, se lo merece. Ahorita está aún más en la historia conseguimos la 15. Y en lo individual me voy contento porque hice todo lo que me pedían y di todo de mí”, agregó.

El saludo de Anderson Santamaría a Julián Quiñones. (Foto: Captura de Instagram)





Anderson Santamaría y la Selección Peruana

Aunque Anderson Santamaría tuvo un primer semestre muy irregular con Atlas de Guadalajara, cuenta la consideración de Jorge Fossati y ahora que fichó por Santos Laguna, le dio su respaldo convocándolo dentro de los 16 jugadores nacionales que militan en el extranjero, para los duelos de la Selección Peruana previos a la Copa América. Recordemos que esta nómina se completará esta semana con los elementos de los clubes de la Liga 1.

Luego de disputar sus amistosos previo al torneo que se jugará en Estados Unidos –frente a Paraguay y El Salvador, el 7 y 14 de junio, respectivamente–, la ‘Blanquirroja’ concentrará con los 26 citados por el estratega uruguayo. En este certamen continental integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).





