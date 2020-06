A pocos días de la vuelta a los entrenamientos, hay mucho que no se ha resuelto entre los clubes y la Federación Peruana de Fútbol. La firma de una Declaración Jurada, en la que se tocan temas de seguridad y salud, así como asuntos comerciales, aún no ha sido firmada por todos los equipos, pues -como menciona una reciente carta enviada por tres clubes a Agustín Lozano- las “cosas no están siendo claras”.

Uno de los que se sumó al pedido de ‘esclarecimiento’ es Universidad San Martín, equipo que ha sido señalado por manifestarse en contra de las últimas disposiciones dadas por la Federación, al considerar que son perjudiciales con los asociados. Desde el club, manifestaron que no hubo una posición consistente y que de llegar a firmarse los documentos que solicita la FPF se podrían en riesgos los contratos ya pactados.

“La FPF debería decidir qué cumplir, qué pagar y cuánto. Tampoco pretendemos que se comprometa y luego no se pueda cumplir con propuesto. Solo se quiere una mejor comunicación, que se digan las cosas claras y lo antes posible”, manifestaron desde San Martín a Depor.

Sobre los derechos televisivos, expresaron que estos ya fueron pagados, incluso en los meses en los que no hubo transmisión de partidos. “Estos derechos son la sangre d los clubes, ya que representan un gran ingreso. Con los acuerdos que se pretenden firmar se está poniendo en riesgo, incluso, el presupuesto del club. La FPF no puede pasar por encima de los contratos ya establecidos”, sostuvieron.

Manual Técnico Comercial de la Liga 1

Si bien en la Declaración Jurada se mencionan ciertos aspectos de marketing que se tendrán en cuenta para el reinicio del campeonato, es en el Manuel Técnico Comercio de la Liga 1 donde se llega a detallar, incluso, temas relacionados a los patrocinadores de los clubes y la exposición de paneles en cada partido, al no haber localías.

Uno de los puntos críticos es sobre la aparición de las marcas de la Federación en todos los partidos, teniendo exclusividad frente a los sponsors que tienen contrato con los clubes. Al respecto, San Martín ha considerado ello como una medida que perjudica tanto a las empresas como a los clubes.

“No podemos permitir que los contratos por esponsoría no se puedan ejecutar por decisión de la FPF, como si no supieran de estos. Cada año los clubes tenemos que exponer ante el Departamento de Licencias el presupuesto para la temporada y allí se especifican los pactos llegados con nuestros sponsors, por lo que se está al tanto de nuestras obligaciones con ellos”, explicaron a Depor.

Este martes 23 de junio se tiene pactada una reunión entre el consorcio televisivo a cargo de los derechos de la Liga 1 y la Federación Peruana de Fútbol. Desde San Martín, esperan que se llegue a un acuerdo y que no se perjudique lo ya pactado con los clubes desde antes del inicio del campeonato. De momento, los ‘santos’ junto a Alianza Lima, Melgar y Cienciano no han firmado la Declaración Jurada, el último en hacerlo fue Sporting Cristal.

