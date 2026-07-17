Juan Pablo II College empató 2-2 en los últimos minutos frente a FC Cajamarca. (Video: L1 Max)
Juan Pablo II College empató 2-2 en los últimos minutos frente a FC Cajamarca. (Video: L1 Max)

Juan Pablo II demostró carácter en el arranque del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Jorge Araujo igualó 2-2 frente a F.C. Cajamarca en condición de visitante gracias a un agónico gol convertido en el tiempo de descuento , rescatando un punto importante tras un partido intenso y muy disputado. Torres y Leguizamón fueron los autores de los tantos del cuadro visitante, que supo reaccionar y evitar la derrota en los minutos finales.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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