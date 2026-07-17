¡Inaceptable! Bronca y agresión en primer partido del Torneo Clausura en Juan Pablo II vs. FC Cajamarca. (Video: L1 Max)
¡Inaceptable! Bronca y agresión en primer partido del Torneo Clausura en Juan Pablo II vs. FC Cajamarca. (Video: L1 Max)

Los 90 minutos ya se habían cumplido, y se jugaba el tiempo añadido por el juez principal, donde logró marcar en doble oportunidad rescatando un punto importante en el último suspiro. Dicha situación no dejó nada conforme al plantel de , que tenía la victoria casi que sentenciada, pero la frustración de que se les haya ido de las manos terminó en una gresca entre jugadores del cuadro ‘papal’ y personal del estadio. Si bien, el pitazo final ya se había marcado, por tratarse de una posible agresión el VAR tuvo que intervenir. Con las imágenes confirmadas, el árbitro Cartagena no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Álvaro Rojas que fue quien agredió a una persona.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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