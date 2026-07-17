Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Inaceptable! Bronca y agresión en primer partido del Torneo Clausura en Juan Pablo II vs. FC Cajamarca
¡Inaceptable! Bronca y agresión en primer partido del Torneo Clausura en Juan Pablo II vs. FC Cajamarca
Tras el pitazo final, los problemas comenzaron entre algunos jugadores del conjunto de Chongoyape hacia personal presente en el Estadio Héroes de San Ramón. El VAR intervino para corroborar una agresión y mostrar una tarjeta roja.
¡Inaceptable! Bronca y agresión en primer partido del Torneo Clausura en Juan Pablo II vs. FC Cajamarca. (Video: L1 Max)
Los 90 minutos ya se habían cumplido, y se jugaba el tiempo añadido por el juez principal, donde Juan Pablo II logró marcar en doble oportunidad rescatando un punto importante en el último suspiro. Dicha situación no dejó nada conforme al plantel de FC Cajamarca, que tenía la victoria casi que sentenciada, pero la frustración de que se les haya ido de las manos terminó en una gresca entre jugadores del cuadro ‘papal’ y personal del estadio. Si bien, el pitazo final ya se había marcado, por tratarse de una posible agresión el VAR tuvo que intervenir. Con las imágenes confirmadas, el árbitro Cartagena no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Álvaro Rojas que fue quien agredió a una persona.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.