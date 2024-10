En una reciente entrevista, el administrador de FBC Melgar, Ricardo Bettocchi, salió a aclarar distintas situaciones en torno al conjunto arequipeño en los últimos días. El mandamás del cuadro ‘dominó' se refirió a la programación de la final del Torneo de Reservas, que su club enfrentará a Universitario de Deportes el próximo viernes 25 de octubre en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, y la decisión de jugar el encuentro, pese a las posturas iniciales de no presentarse al partido por no jugarse en una sede neutral.

“La Federación comunicó el 7 que había decidido que a pesar de que una semifinal era disputada por dos equipos de provincia, la final iba a ser a partido único en Lima. A raíz de eso nosotros mostramos nuestro malestar, entiendo que ADT también lo hizo, estábamos coordinando con ADT para hacer una comunicación en conjunto a la Federación, pero yo me comuniqué con el Gerente de la Liga el 8 y después mandamos una carta que terminó saliendo el 13 o 14 y de la cual, obviamente después de mis declaraciones del viernes, después del partido con el Boys que fue el 18, recién la liga nos respondió el domingo en la mañana una carta que no tenía sentido diciendo que ellos habían querido jugar en Chincha, pero no se había podido. Obviamente nosotros teníamos un malestar por eso porque afecta la neutralidad y la integridad de la competición”, dijo en conversación con Central Sur Deportes Radio.

Bettochi también comentó sobre las declaraciones de Marco Valencia: “Yo entiendo la molestia de Marco (Valencia), nosotros nos sentíamos exactamente igual, pero nosotros teníamos que hacer un análisis no solamente desde lo futbolístico, teníamos que hacer un análisis desde la parte legal, porque desde lo deportivo no se ve las repercusiones en multas y sanciones, pero sobretodo había que tomar una decisión desde la humano. Yo conversé con Marco hace tres días en la noche, le dije “Okey, qué hacemos. Nuestra posición es exactamente como la tuya, si me preguntan a título personal yo no jugaría”, él me dijo “Sí yo pienso igual”, lo que hay que hacer es conversar con los jugadores, decirles miren hay este nivel de inequidad, de injusticia, al club le gustaría sentar una posición, pero qué piensan ustedes. Es lo que hizo ayer Marco, fue con el equipo de reserva y los jugadores entendían la injusticia de lo que les estaba pasando, pero todos los jugadores le pidieron jugar. Esas son todas las aristas que se deben evaluar antes de emitir una opinión. Para nosotros era muy importante ese lado humano, eso es lo que al final ha terminado primando en la decisión del club”, señaló.

El administrador de Melgar confirmó que Valencia tiene vínculo con el club hasta el próximo año y explicó que desde la dirigencia están en sintonía con DT. “Marco tiene contrato hasta el 2025, yo lo conozco hace muchos años, mucho antes de que yo llegue a Melgar. Tenemos una relación fluida, yo entiendo su molestia. Marco puede decir lo que piensa abiertamente, nosotros no tenemos ningún problema, pero esas molestias que son entendibles y son las mismas que tenemos nosotros, pero no podemos emitir una opinión porque las aristas que analizamos son más allá de lo deportivo. La conversación la estamos tomando ahora, la decisión se ha tomado ayer. La conversación interna que tuvimos con Marco es que nuestra postura era la misma, la razón principalmente por la que estamos jugando es básicamente porque no se puede frustrar la ilusión que tienen los chicos”, afirmó.

Por otro lado, aseguró que la final del Torneo de Reservas entre Melgar y Universitario será sin público: “Cuando son partidos de ida y vuelta, el organizador decide qué cosa hacer. Cuando pasa esto tienes que presentar un plan de seguridad. Lo que pasó es que el partido de Campomar era un partido a puertas cerradas, pero era parte de la organización de la U. Ahora, este partido de la final lo organiza la Liga y nos ha comunicado de manera escrita que es un partido a puertas cerradas y solo van a tener acceso las dos delegaciones”, reveló.

Los 'Rojinegros' disputarán la final del Torneo de Reservas ante Universitario. (Foto: FBC Melgar)





Las críticas a la organización de la Liga 1

Bettocchi habló sobre la organización para el torneo del próximo año: “En el Perú tenemos el problema que el torneo no tiene las mismas fechas previsibles de inicio de fin. Este año el torneo termina el 3 de noviembre, dos meses antes que el resto del torneo de sudamericana. Los contratos de Argentina, Uruguay y Colombia, que son de donde en su mayoría pueden venir al Perú, terminan el 31 de diciembre. Entonces no puedes sentarte con todas las facilidades a negociar porque los contratos en otros países no acaban todavía. Hay definiciones técnicas al momento de armar un torneo que no están haciendo las mejores para los clubes. Esto se da básicamente por una intención de acortar el torneo para que algunos clubes paguen menos meses de sueldo. El torneo debería durar 10 meses, la pretemporada un mes y los jugadores deberían tener un mes de vacaciones. Asimismo, estamos hablando de que se tiene previsto iniciar el torneo el 14 de febrero”.

Además, confirmó que Melgar no ha recibido el bono de infraestructura, contradiciendo lo expuesto por Agustín Lozano: “A Melgar no le han pagado el bono de infraestructura. Yo me he comunicado hace unos minutos con Agustín Lozano, porque vengo llamándolo desde la mañana para preguntarle qué pasó y él dice que en el momento no aclaró el detalle, le hemos pedido que se rectifique. Hoy día no nos han dado ni un dólar”.

El administrador de Melgar expresó también que 1190 Sports aprobó un cronograma de pago respecto a los derechos de TV del 2023, pero no se viene cumpliendo los plazos determinados: “Hace unos meses se terminó de firmar un documento entre la televisora, la Federación y Melgar, en el cual se nos ha reconocido un 80% de los ingresos que debimos tener por el 2023. Se ha hecho un cronograma de pago, estamos tratando de cobrar porque no se está pagando a día. Los derechos del 2024 están pagándolos de manera regular con algunos retrasos desde inicio del año, el conflicto era por los derechos del 2023. Primero se nos ha reconocido un 80% aduciendo que estuvimos en rebeldía, en una conversación previa se dijo que la plata estaba en el fideicomiso, no estaba en el fideicomiso, se ha firmado un cronograma de diez meses, estamos en la cuarta cuota, pero solo nos han pagado dos meses”.





El CAR, equipo femenino y el futuro de Melgar

Bettocchi explicó cómo va la segunda etapa del Centro de Alto Rendimiento (CAR): “Nosotros estamos trabajando en el CAR todo el tiempo, lo de las torres es un pedido del comando técnico para poder grabar los entrenamientos con cámara táctica. La gran inversión que acabamos de cerrar hoy es la implementación del gimnasio, acabamos de comprar toda la implementación interna con una marca internacional que nos está mandando los equipos de Alemania. Los equipos deben estar llegando a fines de noviembre, pero nos han logrado adelantar algunas cosas que van a llegar el lunes que van a servir para la recuperación de los jugadores. Lo que queremos es armar la segunda etapa que vendría a ser oficinas técnicas, de menores, camerinos para reserva y menores y gimnasios para reserva y menores, esperamos hacerlo este año 2025, pero obviamente dependemos del presupuesto”.

En cuanto al equipo femenino, comentó: “La idea es que Víctor (Balta) se quede. Victor está trabajando algunas cosas con el equipo femenino de menores. Hoy estuve conversando con la miss Lucy (Rodríguez) sobretodo en esto que estamos cerrando que es un convenio con una Universidad privada importante de Arequipa para sus chicas del equipo femenino tengan becas y puedan complementar el deporte con los estudios en la Universidad”.

Finalmente, se refirió al trabajo de Marco Valencia como técnico del primer equipo: “Lo que pase al próximo año se va a evaluar con calma, estamos en un momento en el que vamos a jugar 4 partidos en dos semanas, entonces la decisión de nuestro lado es conversar después con calma”.





TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Andrés Manrique Periodista deportivo egresado de ISIL y Máster en Gestión Deportiva en Johan Cruyff Institute. Cuento con 8 años de experiencia en medios digitales. Melómano, aficionado a los videojuegos y entusiasta de la tecnología.