Este miércoles 23 de octubre, Cienciano recibirá a Alianza Atlético en el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, en un partido donde el ‘Papá’ busca levantarse de los últimos resultados -dos derrotas consecutivas y un empate- y seguir con su objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana 2025 (se encuentran novenos con 20 puntos). A propósito de eso, la directiva cusqueña ya piensa en el plantel del próximo año. Por ello, en las últimas horas, uno de sus últimos fichajes, Christian Cueva, se encuentra en negociaciones para definir su futuro. A pesar de que no es el ‘10′ determinante como lo fue en la Selección Peruana, ‘Aladino’ tiene el propósito de levantarse de los escombros y demostrar que aún le queda ‘magia’ en su lámpara. Sin embargo, el conjunto incaico es consciente de la vida extradeportiva del volante, por lo que analiza cada detalle a mediano plazo.

El periodista Gustavo Adrianzén informó que la directiva está en conversaciones con el volante para asegurar su continuidad el próximo año. Una de las cláusulas clave en su contrato contemplaría su salida en caso de recibir una oferta de un club del exterior. “Cienciano y Christian Cueva están en negociaciones avanzadas para la renovación del jugador. El club estaría finiquitando detalles contractuales en el tema de cláusulas, una de ellas en caso el jugador tenga una oferta del extranjero”, precisó en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

Es importante mencionar que el vínculo de Cueva con el ‘Papá’ se extiende hasta que culmine el Torneo Clausura. Asimismo, el elenco cusqueño, tras comunicar que ‘Aladino’ continuará a pesar de sus últimos escándalos personales, le exigió ciertas condiciones, como el “tratamiento psicológico profesional supervisado por el club cumplimiento de responsabilidades con su familia, y la valoración de una oportunidad final para demostrar su compromiso con el deporte”, escribió en su comunicado.

Mientras se llega a un acuerdo concreto, en el partido contra los ‘Churres’ será la segunda participación del volante peruano como titular. Recordemos que, previamente en el encuentro contra la UCV, Cueva estuvo en el campo hasta el minuto 64, cuando fue cambiado por Didier La Torre. Aunque no anotó, el futbolista se mostró muy participativo en el medio y con una mejor adaptación al clima.

Su presente en Cienciano y el deseo de volver a la Bicolor

Desde que llegó a la ciudad imperial, Cristian Díaz había alineado a Cueva como una opción para el segundo tiempo. Sin embargo, en la fecha 14, en el empate 2-2 contra César Vallejo, el jugador nacido en Huamachuco habló sobre cómo fue jugar como titular luego de muchos meses. “Después de mucho tiempo, prácticamente un año, de arrancar un partido, me sentí bien y por eso estoy feliz. Encontré un equipo que me da esa confianza y espero seguir para terminar de la mejor manera”, dijo para L1 MAX.

Cueva explicó que tuvo poco tiempo para trabajar y ponerse a punto, pero viene trabajando para mejorar en el tema físico. “Siempre lo hago para tratar de estar mejor físicamente. Sé que los tiempos han sido cortos, no arranqué una pretemporada con el equipo; pero más allá de eso, el cuerpo técnico y mis compañeros me están ayudando para mantenerme bien y brindar lo mejor de mí”, indicó.

Por otro lado, reveló que apuntó a volver a la Bicolor y que mantiene comunicación con Jorge Fossati. “Extraño mucho eso (la selección), pero me siento feliz de estar en Cienciano. Es lo que me mantiene de pie y firme. Buscar ser feliz jugando al fútbol, hacerlo por mis hijos, mis padres y por mí mismo, que es lo que necesitaba hace mucho tiempo. Espero estar mejor”, afirmó.

“Con el ‘profe’ siempre hay un contacto con todos los jugadores, convocados y no convocados. Él siempre ha tenido esa forma de mantener un grupo y me siento feliz porque, de cierta manera, eso nos sostiene. Siempre estamos en contacto con los compañeros, deseándole lo mejor a la selección”, añadió. Además, aseguró que trabaja para volver a su mejor nivel y volver a ser llamado. “Siempre anhelo y sueño con ser convocado y eso nunca se me va a ir de mi cabeza hasta parar de jugar al fútbol. Ahora trabajo para jugar y, si Dios permite, ser convocado. Los que hoy están, tienen merecida esa convocatoria”, concluyó.

