La última fecha doble de las Eliminatorias 2026 ha dejado a la selección de Chile al borde del K.O. Tras caer ante Brasil (2-1) y Colombia (4-0), la Roja se ha convertido en el colero de la clasificación, poniendo en peligro su participación en el próximo Mundial. Para Ricardo Gareca, técnico del conjunto chileno, la situación no podía ser más desalentadora. Estos resultados no solo han dejado en jaque a su equipo, sino que también han generado una fuerte presión desde la prensa y la hinchada para buscar soluciones inmediatas. En este contexto, surge una posibilidad que ha tomado fuerza: el regreso de los futbolistas que formaron parte de la Generación Dorada, entre ellos, Arturo Vidal y Charles Aránguiz.

Las próximas fechas, donde Chile se enfrentará a Perú y Venezuela, serán decisivas. Con la clasificación pendiendo de un hilo, la opción de sumar nuevamente a jugadores experimentados como el ‘Rey Arturo’ y Aránguiz parece una estrategia inminente. La reciente declaración de Pablo Milad, presidente de la Federación de Fútbol de Chile, ha confirmado que el ‘Tigre’ está abierto a esta posibilidad.





Las puertas no están cerradas para Arturo Vidal





Arturo Vidal ha sido el nombre que más ha resonado en las últimas semanas. Tras la debacle en la fecha doble de octubre, su regreso a la selección parece más cercano que nunca. Milad, en una charla con la prensa, dejó entrever que la vuelta del mediocampista de Colo Colo podría concretarse en la próxima convocatoria.

“Gareca nunca me ha manifestado algún tipo de reparo o rencor hacia Arturo y algún otro jugador de la ‘Generación Dorada’. Al contrario, la verdad que me sorprende que no tenga ningún tipo de recelo con ellos, en especial con Arturo, que ha hablado. Él está dispuesto siempre, tiene la mejor disposición, es una de las cualidades que tiene”, comentó el presidente de la ANFP, dejando en claro que las puertas para el retorno del ‘King’ no están cerradas.

Vidal es visto por muchos como una pieza clave para intentar revertir la difícil situación que vive Chile. Si bien su estado físico ha sido un tema de discusión, el liderazgo y experiencia que puede aportar en partidos decisivos es innegable. Todo dependerá de la evaluación que Gareca haga sobre el desempeño del jugador en los próximos encuentros de Colo Colo en el campeonato chileno.

Arturo Vidal ganó dos veces la Copa América con Chile en 2015 y 2016; además jugó los Mundiales de 2010 y 2014. (Foto: Getty Images)

Charles Aránguiz, otro posible refuerzo





Otro de los nombres que ha ganado fuerza para retornar a la selección es el de Aránguiz. El mediocampista de la Universidad de Chile ha tenido una temporada destacada, peleando por el título nacional, y su nivel ha sorprendido a propios y extraños. Milad fue claro al expresar su admiración por el rendimiento del futbolista en los últimos meses: “Me impresionó el nivel de Charles, mucho mejor que antes. Él estaba con una lesión que lo condicionaba, pero ahora está en un muy buen nivel, que hace tiempo no lo veía así”.

Charles Aránguiz podría volver ante Perú. (Foto: AFP)

Perú vs. Chile: fecha, hora y canal





Perú vs. Chile se enfrentan el viernes 15 de noviembre por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este duelo comenzará a las 8:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia y Venezuela iniciará a las 9:30 p.m.; mientras que en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay a las 10:30 de la noche. En México empezará a las 7:30 p.m.

Perú vs. Chile será transmitido en suelo peruano por señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. En territorio chileno se podrá ver por Chilevisión, ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





Perú vs Chile: últimos enfrentamientos

FECHA RESULTADO TORNEO 21.06.24 Perú 0-0 Chile Copa América 2024 12.10.23 Chile 2-0 Perú Eliminatorias 2026 07.10.21 Perú 2-0 Chile Eliminatorias 2022 13.11.20 Chile 2-0 Perú Eliminatorias 2022 03.07.19 Perú 3-0 Chile Copa América 2019





Perú y Chile empataron 0-0 la última vez que jugaron por la Copa América 2024. (Foto: AFP)





TE PUEDE INTERESAR