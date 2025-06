Para nadie es un secreto que la relación entre Melgar y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se ha desgastado en los últimos años, especialmente por los problemas económicos generados en la interna del cuadro arequipeño a raíz de la falta de pagos de 1190 Sports, empresa extranjera que cuenta con los derechos para la explotación audiovisual de la Liga 1 Te Apuesto. Así pues, Ricardo Bettocchi, administrador del ‘Dominó’, volvió a salir al frente para exponer la situación por la que está atravesando el club.

Melgar es la institución a la que más dinero le deben por el retraso de los pagos de 1190 Sports, tal como detalló Bettocchi en una reciente entrevista con Exitosa Deportes. El directivo remarcó que, si bien llegaron a un acuerdo con la compañía para que el pago de lo adeudado por el 2023 sea fraccionado en 10 cuotas, hay ocho partes que están pendientes y por ahora no hay luces que les vayan a pagar.

“La deuda que tiene 1190 Sports con Melgar se acerca a los 3 millones de dólares y solo la tienen con Melgar, porque a los otros clubes solo los dos o tres meses corrientes, a nosotros nos deben ocho cuotas del acuerdo firmado a 10 cuotas del 2023. La plata que no nos pagaron por el 2023 debería estar en el fideicomiso; si esto funcionara correctamente, ese dinero debería estar en el fideicomiso”, señaló.

A pesar de que 1190 Sports hizo el desembolso por lo correspondiente al mes de marzo de este año, sigue retrasándose y acumula una deuda por los meses de abril y mayo. Claramente esto se da a raíz de lo que señala una de los puntos del contrato, en donde la empresa tiene hasta 60 días de prórroga para pagar cada una de sus mensualidades, lo que viene perjudicando a los rojinegros.

“Nos deben el bono de infraestructura de 500 mil dólares como único club, el premio del 2024 por haber quedado terceros, eso tampoco se reconoce porque dicen que se olvidaron de poner los premios en el contrato nuevo, porque los contratos anteriores todos tenían premio y nos deben los dos meses corrientes (del 2025)”, agregó.

Ricardo Bettocchi ha sido uno de los más críticos con la gestión de Agustín Lozano. (Foto: Melgar)

Ricardo Bettocchi recordó que ha tenido algunas comunicaciones con Agustín Lozano, presidente de la FPF, pero solo para tocar temas relacionados con las deudas que 1190 Sports tiene pendientes con Melgar. Incluso, criticó que en una de esas ocasiones le haya preguntado sobre un posible acuerdo con la empresa, cuando esta no tiene contacto directo con la institución arequipeña.

“Las veces que he conversado con Agustín Lozano en los últimos meses han sido única y exclusivamente por las deudas que tienen con Melgar. Me mandó un mensaje hace dos semanas preguntándome si 1190 había llegado a un acuerdo con nosotros, sabiendo perfectamente que 1190 no conversa con nosotros”, explicó.

Bettocchi renegó que en su momento la FPF les haya obligado a adherirse a este nuevo modelo de negocio, condicionándolos con su participación en el campeonato, para que finalmente 1190 Sports haya evidenciado su incapacidad para asumir sus deudas. Según agregó el directivo, el máximo ente rector del fútbol peruano no está de lado de los clubes de la Liga 1, no sin dejar de mencionar el silencio de las otras instituciones involucradas.

“La FPF nos somete con una declaración jurada, en la que nosotros nos tenemos que alinear al contrato con 1190, pero lo increíble es que tienen la capacidad para obligarnos a firmar ese documento, pues nos obliga a que las cámaras entren al estadio cambiando el reglamento, pero no tiene la capacidad de hacer cumplir las deudas. La FPF se pone más del lado de su socio comercial que de sus propios miembros. Lo que a mí me sorprende que los demás clubes no digan nada”, concluyó.

Agustín Lozano es el actual presidente de la FPF. (Foto: FPF)

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de su última derrota por 3-0 a manos de Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, Melgar tendrá un descanso por el parón de la fecha FIFA y volverá a jugar la próxima semana, cuando reciba a Sport Boys por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el sábado 14 de junio desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

