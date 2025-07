Ricardo Gareca siempre será el entrenador de la Selección Peruana que logró el regreso a un Mundial luego de 36 años. Sin embargo, su fin de ciclo con la bicolor se dio tras una frustrada segunda clasificación consecutiva, luego de perder en el repechaje ante Australia en definición por penales. El ‘Tigre’ se marchó por la puerta de atrás del Perú, y tampoco pudo repetir el éxito en Chile, por lo que hoy se encuentra libre.

En medio de algunos rumores de un supuesto interés en el fútbol argentino y colombiano, Gareca reveló sus planes a futuro y también en retrospectiva recordó lo que fue su paso por el Perú y también si en algún momento podría volver a ponerse el buzo de la bicolor. Incluso, un reciente reencuentro con Christian Cueva.

“Cuando nos íbamos con la selección de Chile a Santiago, él (Cueva) me vino a ver en el aeropuerto. No lo dejaron entrar y hablamos por intermedio de una rendija. Hablamos un par de palabras, pero después siempre me llama por teléfono. Es un muchacho que siempre está presente, en ese aspecto siempre ha estado por encima de los detalles”, reveló el DT en Doble Punta.

Ricardo Gareca contó su breve reencuentro con Christian Cueva cuando estaba dirigiendo a Chile. (Foto: @LaRoja)

Eso sí, el ‘Tigre’ no descartó un eventual regreso al país. De paso, analizó el actual proceso eliminatorio de la Selección Peruana que hoy tiene al mando a Óscar Ibáñez, preparador de arqueros en su proceso a Rusia 2018. ¿Ricardo Gareca podría volver?

“No te sabría decir. Primero que está una persona que quiero mucho como Óscar (Ibáñez). Creo que Perú pasó de estar tantos años con un cuerpo técnico a cambiar, a volver un poco a lo que era antes. Antes era algo normal cambiar de entrenador, y después nosotros estuvimos siete años y medio en Perú, que era algo impensado en los últimos tiempos. Otra vez se volvió a la poca tolerancia que se necesita en los procesos, y eso es algo que no sabría contestar”, declaró el argentino.

“No (no es una puerta cerrada). Perú es un país al que yo siempre voy cada tanto, incluso por cuestiones personales. Entonces, es algo que no va a dejar de suceder nunca. Al estar tantos años y tener tanto aprecio por cómo me han tratado, siempre tengo motivos para ir”, agregó el ‘Tigre’.

De paso, dejó una última reflexión con respecto a la actualidad de la bicolor, prácticamente sin chances de ir al Mundial de Norteamérica 2026. “Perú sí tiene jugadores y no necesitas tener excelentes jugadores. Porque a veces se piensan que si no están en las mejores ligas, no van. Todas las selecciones tienen buenos jugadores, lo que se necesita es tener un compromiso que representa vestir la camiseta de la selección”, finalizó.

Juan Manuel Vargas habla con Ricardo Gareca cuando trabajaron juntos en la selección peruana | Foto: AFP

Números para el olvido en Chile

Luego de caer 2-0 en el Alto ante Bolivia y dejar a la ‘Roja’ sin opciones de clasificar al Mundial 2026, Ricardo Gareca dejó de ser técnico del combinado trasandino en un momento crítico para el fútbol chileno, pues es el tercer Mundial consecutivo al que no asistirán (2018, 2022 y 2026).

Ricardo Gareca cerró un ciclo en Chile marcado por los malos resultados y el recambio generacional que no logró destacar. En cifras, el ‘Tigre’ dirigió 13 partidos oficiales entre Eliminatorias y Copa América con el siguiente saldo: ganó uno, perdió ocho y empató tres.

