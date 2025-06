El pasado sábado, Sport Huancayo sorprendió en su visita a Alianza Lima. El ‘Rojo Matador’ consiguió un valioso empate (0-0) que mantiene al equipo con vida en el Torneo Apertura de la Liga 1. En medio de este partido, hubo una acción que se quedó en la polémica: Enzo Fernández se paró encima del balón y generó la molestia del equipo rival. A propósito de esta situación, Richard Pellejero -DT del equipo- contó qué fue lo que le dijo por esta acción y también reveló que esta acción no fue la razón para cambiarlo.

“El cambio no fue porque se quedó parado sobre la pelota. Yo mismo le dije que, si fuera su rival, le habría pegado una patada en la rodilla. Ese tipo de situaciones no suman, aunque tampoco lo hizo con ánimo de burlarse”, manifestó en diálogo con Radio Ovación.

Enzo Fernández llegó a Sport Huancayo a inicios del 2025. (Foto: Liga 1)

Para Pellejero, la actuación en el estadio Alejandro Villanueva significó también una buena señal de lo que se viene trabajando en la temporada. No en vano se encuentran con 26 puntos, a solo 3 del líder que es Universitario de Deportes.

“Estoy muy orgulloso y representado en cada partido. Sabíamos que el fútbol peruano tiene jugadores muy técnicos, lo admiro, pero también entendíamos que debíamos mostrar otras cualidades. Una de ellas era el sacrificio del equipo, y por eso estamos más que felices”, apuntó.

Consciente del nivel de Alianza Lima en la temporada y los objetivos en el Torneo Apertura, el DT destacó que hubo orden defensivo en tienda blanquiazul, situación que no permitió un mayor desempeño de los delanteros que también perdieron algunas ocasiones de gol.

“Alianza, durante unos 20 o 25 minutos, nos llenó el área con centros y remates de larga distancia. Sin embargo, no recordamos un mano a mano con Zamudio. El orden que mostró el equipo fue fundamental”, argumentó el argentino que llegó a inicios de la temporada 2025.

Por último, Richard Pellejo aclaró que no se desviven por la idea de tener refuerzos para el Torneo Clausura, teniendo en cuenta que no tienen un plantel muy amplio para competir de palmo a palmo con Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal.

“No tenemos un plantel muy amplio y no podemos compararnos con los grandes. Alianza, por ejemplo, tiene tres jugadores de selección. Aun así, creemos que vamos a dar pelea, y eso nos deja satisfechos. No he conversado con la dirigencia sobre el tema de refuerzos, pero creo que, al terminar este primer torneo, vamos a querer incorporar a algún jugador más”, puntualizó.

Sport Huancayo busca clasificar a un torneo internacional. (Foto: Liga 1)

TE PUEDE INTERESAR