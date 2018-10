La Trinchera Norte lo pidió a través de un comunicado este lunes y Roberto Chale no tardó en responder. El 'Tio Terrible' no dijo ni si ni no, pero lo que si señaló es que Universitario de Deportes está dando muchas ventajas porque el DT Nicolás Córdoba no conoce el "mundo peruano".

Para el ex DT crema es algo ilógico que el equipo no haya repetido un once ni una sola vez y que Córdova la tendrá muy complicada en los partidos que se le vienen-.



Universitario de Deportes: Trinchera Norte pide el regreso de Roberto Chale

"¿Si estoy dispuesto a dirigir a Universitario? Si contesto que sí, después van a decir que me estoy regalando con lazo y todo. La verdad que la 'U' tiene un equipo con magníficos jugadores pero no han repetido un once y eso es dar mucha ventaja, hay que ser decididos", dijo Chale en Radio Ovación.

"Córdova puede estar capacitado para dirigir a la 'U' pero no tiene conocimiento del mundo peruano. Ahora los partidos que vienen son bien difíciles y bravos porque los equipos de media tabla luchan por agarrar un campeonato internacional", agregó.

Los hinchas piden a Chale, pero la cosa es medio complicada. La 'U' se juega la vida este jueves ante Sport Huancayo en el Nacional. Solo sirve ganar.