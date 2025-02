Rodrigo Ureña no jugará en Belgrano de Córdoba y volverá a Universitario de Deportes. El cuadro crema brindó un comunicado en sus redes sociales donde dio detalles de esta fallida transacción. “Como institución, cumplimos con todos los trámites y requerimientos solicitados por el Club Atlético Belgrano para que Rodrigo Ureña viajara a Argentina y se sometiera a los exámenes médicos. No obstante, el jugador nos comunicó que no llegó a un acuerdo contractual con dicha institución por motivos ajenos al escenario inicial”, publicó el bicampeón peruano. Acto seguido, confirmó que “tras su regreso de Argentina, el volante se reintegrará a los entrenamientos en Campo Mar”.

Acto seguido, el cuadro crema aseguró que “Belgrano no realizó el pago correspondiente a la cláusula de salida, contemplada en el anexo 3 del contrato de nuestro futbolista, dentro de los plazos y términos acordados con nuestra institución”.

Por dicho motivo, “ante esta situación, y en resguardo de los intereses del club, Universitario de Deportes envió una comunicación formal a Belgrano, notificando que, debido al incumplimiento de los términos pactados, la oferta por la liberación del jugador ha quedado sin efecto”, agregó Universitario en su comunicado.

Rodrigo Ureña sigue estando en los planes de Fabián Bustos, así que continuará en tienda crema salvo que haya una oferta de otro equipo del exterior interesado en abonar la cláusula de salida del chileno, que es de 600 mil dólares. El ‘Pitbull’ continuará haciendo la pretemporada con Universitario y podría estar listo para debutar el próximo fin de semana en la Liga 1 ante Comerciantes Unidos.

Comunicado de Universitario de Deportes donde explica los detalles del fallido traspaso de Rodrigo Ureña a Belgrano y su regreso a Campo Mar.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de cerrar su último amistoso de pretemporada, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Comerciantes Unidos por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este domingo 9 de febrero, a las 3:30 p.m., en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. Asimismo, podrás disfrutar del partido en la web de Depor.

¿Cuándo comienza la Liga 1 2025?

Aunque inicialmente se había pactado que la Liga 1 2025 comenzara durante la semana del 30 de enero, hubo un cambio de planes y el campeonato arrancará finalmente el fin de semana del 7 de febrero (viernes). Este ajuste se debe a la inclusión de Ayacucho FC y Deportivo Binacional, equipos que recurrieron a la justicia ordinaria para ser restituidos en la máxima categoría del fútbol peruano.

Liga 1: programación de la fecha 1

Viernes 7 de febrero

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo (Estadio IPD - Huancayo) - 3:00 p.m.

Sábado 8 de febrero

Melgar vs. UTC (Estadio Monumental UNSA - Arequipa) - 1:00 p.m.

Atlético Grau vs. Ayacucho FC (Estadio Campeones del 36 - Sullana) - 3:15 p.m.

Alianza Lima vs. Cusco FC (Estadio Alejandro Villanueva - Lima) - 7:00 p.m.

Domingo 9 de febrero

Alianza UDH vs. Sporting Cristal (Estadio IPD - Huancayo) - 1:00 p.m.

Sport Boys vs. Juan Pablo II (Estadio Miguel Grau - Callao) - 3:00 p.m.

Comerciantes Unidos vs. Universitario (Estadio Germán Contreras - Cutervo) - 3:30 p.m.

(Estadio Germán Contreras - Cutervo) - Cienciano vs. ADT (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco) - 6:00 p.m.

Lunes 10 de febrero

Los Chankas vs. Garcilaso (Estadio Municipal de Talavera - Andahuaylas) - 3:00 p.m.

Binacional descansa

