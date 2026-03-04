Este domingo 8 de marzo, en el Estadio Municipal de Andahuaylas, Los Chankas y Universitario de Deportes se miden por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Un encuentro crucial donde el vencedor podría ascender a la cima de la tabla, a la espera del resultado de Alianza Lima ante Melgar.

Chankas llega al compromiso con un registro positivo, ubicado en el tercer puesto con once puntos, la misma cantidad que su rival. Se mantiene invicto con tres victorias y dos empates, destacando una reciente racha de dos triunfos contundentes: 3-2 sobre Sport Huancayo en casa, y un 2-1 de visita ante Melgar. Un dato clave: no ha cedido puntos como local este año. El historial reciente entre ambos equipos los respalda: su último duelo, en noviembre de 2025 por el Clausura, se impusieron 3-1 a Universitario con goles de José Manzaneda, Oshiro Takeuchi y Franco Torres. Desde mayo de 2024, la ‘U’ no logra vencerlos. Para Betano, Los Chankas tiene un 19% de probabilidad de triunfo en este encuentro, con una cuota de 4.80.

Por su parte, Universitario, segundo en la tabla, viaja a Andahuaylas con la misión de prolongar su invicto. Los cremas exhiben un registro similar: tres victorias y dos empates. Su cotejo más reciente fue un ajustado 1-0 sobre FC Cajamarca en el Monumental. No obstante, la ‘U’ busca su primera victoria como visitante del año; sus previos encuentros fuera de casa, incluyendo un 2-2 con Sporting Cristal y un empate en Cusco, no han sido triunfos. Este partido es crucial para sus aspiraciones de tetracampeonato. En las proyecciones de Betano, Universitario cuenta con un 50% de opciones de victoria, pagando una cuota de 1-85.

En el frente de ataque, Chankas deposita su confianza en Franco Torres, autor de un triplete decisivo ante Sport Huancayo. Por el lado crema, Lisandro Alzugaray viene de brillar con un golazo de tiro libre frente a FC Cajamarca. Y Álex Valera, la carta gol que busca reencontrarse con la red luego de ser el goleador en las primeras cuatro jornadas del Apertura.

Para este encuentro, Betano establece un 31% de probabilidad para el empate, con una cuota de 3. Dada la intensidad y el buen momento ofensivo de ambos equipos, un duelo con varios goles es un escenario probable. Si el partido registra más de 2.5 goles, Betano paga 2.07.