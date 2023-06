Hernán Barcos es uno de los referentes de Alianza Lima y líderes del equipo, en la actualidad. El delantero argentino llegó en el año 2021 y conectó rápidamente con la hinchada. La principal justificación de este vínculo son los goles: 35 anotaciones en 2 temporadas. ‘El Pirata’ se encuentra a tres de Rosinaldo Lopes (38), quien es el máximo goleador extranjero de los blanquiazules. Precisamente, el ex futbolista se refirió a la posibilidad de perder este récord.

“Sobre el tema de que soy el extranjero con más goles de Alianza, nunca he pesando en eso. Me llaman para preguntarme y que Barcos pueda superarme. Si lo hace lo felicito, porque es un gran jugador y es algo que no se logra todos los días”, señaló el exatacante de Alianza Lima en Infobae.

Rosinaldo Lopes, ex jugador de Alianza Lima. (Foto: Alianza History)

Asimismo, Rosinaldo manifestó su sorpresa de seguir con el registro de máximo goleador extranjero. Para el artillero, Barcos es la persona ideal para poder alcanzar esta marca, debido a su experiencia. A pesar de no ser titular en la temporada, todo cabe indicar que ‘El Pirata’ logrará superar la cifra de 38 goles.

“Tantos años han pasado y todavía estoy como el máximo goleador de Alianza, pero no es algo que me ponga sobrado o algo así, siempre lo tomé con mucha tranquilidad. Y como lo dije anteriormente, si Barcos lo logra, el récord queda en buenas manos, es un gran jugador, todo Latinoamérica lo conoce y me parece bien que lo haga con la camiseta de Alianza”, agregó.





El presente del ‘Chicho’ Salas

Guillermo Salas asumió el cargo de DT principal de Alianza Lima a mediados de 2022, el popular ‘Chicho’ consiguió el primer título de su carrera profesional en el mismo año. En los últimos partidos viene siendo cuestionado por su forma de juego, aunque cuenta con el total respaldo de Rosinaldo López, el histórico goleador.

“Lo que le está pasando al ‘Chicho’ no solo es importante para él sino también para los técnicos peruanos porque está demostrando que puede estar en un equipo grande como Alianza. Está demostrando que esto no se trata de nacionalidad, si tienes competencia puedes venir de China, Corea, Brasil, y vas a lograr hacer las cosas bien y como peruanos ‘Chicho’ está demostrando que el producto peruano también puede lograr cosas, pero hay que tener la oportunidad”, manifestó.





Lo que se viene para Alianza Lima

Luego de medirse ante ADT, Alianza Lima se enfocará en lo que será su próximo reto. En esta ocasión, el elenco íntimo hará una pausa en el plano local, para medirse ante Atlético Mineiro, por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2023. El encuentro se llevará a cabo este martes 6 de junio desde las 7:00 pm (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva.

Cabe resaltar que al cuadro íntimo le queda un último partido para culminar el Torneo Apertura 2023, certamen que conquistó en la fecha pasada (goleó 6-1 a Binacional). Su último oponente será Deportivo Garcilaso y se medirán el domingo 11.





